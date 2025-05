"Subir arriba" y "bajar abajo": la RAE aclara por qué estas expresiones tienen sentido

El español es uno de los idiomas más complejos, ya que existen expresiones que generan confusión y que parecen erróneas pero están admitidas. ¿Es correcto "subir para arriba" y "bajar para abajo"? ¿Qué dice la Real Academia Española (RAE)?

¿Correcto o incorrecto?

La RAE ha dicho en su cuenta oficial de X (antiguo Twitter) que "Subir arriba, bajar abajo, etc., son expresiones redundantes pero expresivas, y a menudo útiles, en la lengua hablada. No cabe censurarlas".

Además, la RAE ha subrayado que "a pesar de que construcciones como subir arriba, bajar abajo, entrar dentro o salir fuera pueden resultar redundantes, la información que aportan los adverbios suele ser necesaria, por lo que en el contexto adecuado se pueden considerar construcciones válidas". Por lo que este tipo de expresiones son correctas aunque no lo parezca, ya que se sobreentiende que si se sube, es para arriba, y si se baja, es hacia abajo.

Otra expresión parecida a las anteriores es "entrar adentro" y "salir afuera", también correctas aunque suenen redundantes, pues se sobreentiende que si se entra es dentro de un lugar y viceversa, se sale fuera. Todas estas frases son "pleonasmos", una figura retórica que la RAE define como: "Empleo en la oración de uno o más vocablos innecesarios para que tenga sentido completo, pero con los cuales se añade expresividad a lo dicho" o "Exceso o redundancia de palabras".

"Pleonasmo" vs "Redundancia"

Más pleonasmos son "callarse la boca" — el verbo "callar" ya implica la acción de no hablar—, "par de dos" — "par" ya significa "dos"—, "rodear por todas partes" — "rodear" ya significa estar alrededor de algo—, "veredicto final" — un "veredicto" es un juicio o conclusión—, "lo vi con mis propios ojos" — se entiende que los ojos son el único mecanismo del cuerpo para ver—, etc.

Una "redundancia" es la "repetición o uso excesivo de una palabra o concepto". Por lo que ambos conceptos no significan lo mismo, ya que la redundancia tiene una connotación negativa tras la repetición innecesaria de palabras que no aportan nada nuevo, mientras que el pleonasmo es una figura estilística que complementa el lenguaje y no se considera tan repetitiva como indican las expresiones mencionadas anteriormente.

Finalmente, es interesante notar que, aunque estas expresiones pueden resultar innecesarias para algunos hablantes, su uso es muy común en el lenguaje coloquial. Esto se debe a que aportan un énfasis o claridad adicional al mensaje, y por ello, tienen cabida en ciertos contextos comunicativos donde la expresividad es más importante que la concisión.