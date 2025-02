¿Cuál es la forma correcta 'igual a ti' o 'igual que tú'? La RAE responde

En español existen muchas frases y expresiones que se pueden decir de forma diferente sin perder el significado, aunque muchos usuarios tienen dudas sobre si la alteración gramatical afecta a la forma correcta de las expresiones.

Ante este dilema léxico y gramatical, la Real Academia Española (RAE) ha publicado un post en X (antiguo Twitter) donde resuelve la duda sobre la expresión "es igual a ti" o "es igual que tú".

Forma correcta y normas gramaticales

Esta frase se utiliza, sobre todo, para determinar si, por ejemplo, un bebé se parece más al padre o a la madre. Desde la RAE, han indicado que ambas formas — "igual a ti" e "igual que tú" — son correctas, aunque todo depende del contexto en el que se utilicen. La RAE ha explicado que "la palabra igual es también un adverbio que significa 'de la misma manera'. En este caso, en todo el ámbito hispanohablante, el segundo término va introducido por la conjunción que, y no por a". Sin embargo, cuando "igual" acompaña a un nombre propio, un pronombre o un sintagma nominal, se puede emplear la frase "igual a ti".

Consultas de la semana | ¿Se dice «es igual que tú» o «es igual a ti»? Las dos opciones son válidas: https://t.co/87XGp6VHKi (§ 1a) y https://t.co/B1EiPCnBRe (§ 45.9g). pic.twitter.com/xaaQJxkrY1 — RAE (@RAEinforma) February 21, 2025

Por otro lado, la RAE ha destacado que "si el segundo término es una oración subordinada con verbo en infinitivo, se usará que y no a", y lo ha explicado a través de los siguientes ejemplos: "Era igual continuar que regresar", "Solicitarla no es igual que conseguirla", etc.

Además, la RAE ha explicado que "también forma la locución adverbial comparativa igual de, que se usa ante adjetivos, adverbios o sustantivos no contables con sentido equivalente a tan(to)". Asimismo, la RAE ha dicho que "al ser adverbio, igual debe permanecer invariable: debe decirse 'Esos chicos son igual de tímidos que su padre', y no 'iguales de tímidos que su padre'".

Otros usos y significados

Cabe mencionar que, además de construir comparativas de igualdad con el adjetivo "igual", también se utiliza en la lengua coloquial como sinónimo de "a lo mejor, posiblemente", como indica la RAE con los siguientes ejemplos: "Si cada vez que llamen a la puerta te vas a poner así, igual acabas mala del corazón", "tu hermana igual necesita ayuda", etc.

La palabra "igual" cuenta con varias acepciones en el Diccionario de la lengua española: "Que tiene las mismas características que otra persona o cosa en algún aspecto o en todos", "dicho de una superficie: lisa, que no tiene cuestas ni profundidades", "muy parecido o semejante", en matemáticas "signo de la igualdad, formado por dos rayas horizontales y paralelas", etc.