Día Internacional del Doblaje: los actores que hablan por las estrellas

El cine es un iceberg: lo que vemos desde la butaca es solo una pequeña parte, mientras bajo la superficie se esconden formas de arte que suelen pasar desapercibidas —diseñadores de sonido, montadores, directores de fotografía, operadores de cámara...—. Y entre todas ellas, hay una profesión que no solo permanece invisible, sino que además suele ser cuestionada. Hablamos de los dobladores, artistas acostumbrados a vivir a la sombra de las grandes estrellas y que necesitan conmemoraciones específicas, como el Día Internacional del Doblaje (12 de junio), para que nombres como los de Nuria Mediavilla, Luis Posada o María Luisa Solá brillen tanto como los de Angelina Jolie, Hugh Grant o Julia Roberts.

Se trata de una industria que abarca formatos como la radio, la televisión, la publicidad, los videojuegos y, más recientemente, los pódcast y los audiolibros, pero cuya raíz se encuentra en el cine. El invento se atribuye a Edwin Hopkins y Jacob Karol, y la primera película doblada fue The Night Flyer, traducida al alemán. En España, en contra de quienes defienden que fue una imposición del franquismo, el doblaje comenzó a consolidarse en 1931 con la convocatoria de "una nueva profesión" y un casting dirigido por nada más y nada menos que Luis Buñuel.

La primera película doblada al español fue el musical de Broadway Río Rita (Luther Reed, 1929); sin embargo, fue doblada fuera del país y no por actores españoles. Por eso, se considera que la primera película doblada íntegramente en España por voces nacionales fue Entre la espada y la pared (Marion Gering, 1932).

La interpretación detrás de las voces

Décadas después, el doblaje sigue siendo una pieza clave en la experiencia audiovisual de millones de espectadores. Así lo demuestran cinco de las voces más icónicas del cine en español: María Luisa Solá (voz habitual de Diane Keaton y Sigourney Weaver), Luis Posada (Johnny Depp, Leonardo DiCaprio), Camilo García (Anthony Hopkins, Harrison Ford), Nuria Mediavilla (Angelina Jolie, Cate Blanchett) y Miguel Ángel Jenner (Samuel L. Jackson, Jean Reno), en una tertulia publicada en el canal de Youtube de Álex Fidalgo. Todos coinciden en una idea esencial: el doblaje no es un simple añadido técnico, sino una forma de interpretación. "Es un trabajo actoral. Realmente estás ahí delante para replicar lo que tienes en pantalla", explica Nuria Mediavilla. Ella misma lo define como "el arte de desaparecer", porque quienes se dedican a ello están "al servicio de una serie de actores y actrices, para que eso que están haciendo llegue directamente al público".

El debate entre versión original y doblada tampoco se plantea como una confrontación, sino como una reivindicación de la profesionalidad. "Para mí el debate no es versión doblada o versión original. Para mí el debate es que si se hace, que se haga bien", apunta Mediavilla. María Luisa Solá va más allá: "Yo creo que los actores de imagen tendrían que hacer un curso de doblaje para poder hacerlo ellos bien, para poder ver de qué se trata, qué es lo que hacemos, cómo respetamos el original". Luis Posada, por su parte, ironiza: "Yo no sé vosotros, pero las películas que más veo subtituladas son las películas españolas", en alusión a los problemas de comprensión que a veces ofrece el cine propio.

Cuando la voz sale de la sombra

También comparten momentos en los que el trabajo en la sombra recibe luz. María Luisa Solá, voz de Sigourney Weaver durante décadas, fue mencionada por la propia actriz estadounidense durante la ceremonia de los Goya 2024, en la que recibió el Goya Internacional. En su discurso de agradecimiento, Weaver tuvo unas palabras especiales para Solá, reconociendo su labor como actriz de doblaje. "Yo todavía estoy atónita. No me lo creo. Me pareció maravilloso y muy generoso por su parte", dice Solá, visiblemente emocionada.

A pesar de ese reconocimiento, todos coinciden en que la industria ha cambiado. "La tecnología nos ha pasado por encima, pero en todos los aspectos. No solamente porque nos ha obligado a estar solos frente al atril. No tener más compañeros con los cuales compartías", lamenta Miguel Ángel Jenner. La velocidad de producción y el aislamiento han sustituido el trabajo coral de otras épocas. "La tecnología se nos ha comido el tiempo", añade. Y con cierta nostalgia, reconoce: "Ahora ves películas dobladas en los años 60, 70 y 80 y te quitas el sombrero".

Una profesión frente al espejo

Hablan también de una amenaza creciente: la inteligencia artificial. "La cuestión es el robo. Tú no puedes robar la voz de alguien, y eso es lo que no está acotado", advierte Mediavilla. Luis Posada plantea un escenario incierto: "Para nuevos actores que vayan saliendo, que no tengan unas voces adjudicadas, va a cambiar el panorama". Y aunque la IA pueda replicar entonaciones, Jenner es tajante: "Estará, pero el alma no estará nunca".

Más allá de la técnica o de los desafíos tecnológicos, todos coinciden en el vínculo íntimo que se genera con los actores a los que doblan. "Te pasas horas mirándoles la cara. Entonces sabes cómo respira", dice Solá. "Son muchas horas que estamos conectados a esos actores: sufrimos con ellos, reímos con ellos, lloramos con ellos", añade Posada. Para Camilo García, "es más que doblar a un actor, es entenderle". Y Miguel Ángel Jenner lo resume así: "Las voces nos las adjudica el público, nada es nuestro".