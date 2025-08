¿Se dice "he frito" o "he freído"? Lo explica la RAE

La eterna duda entre "he freído" y "he frito" tiene una respuesta clara: las dos formas son válidas como participio del verbo "freír", aunque no se usan igual en todos los contextos. Así lo confirman tanto la Real Academia Española (RAE) como otros manuales de uso del español.

Según la norma, "freído" es el participio regular, y "frito", el irregular y más frecuente. Se pueden emplear ambos en tiempos compuestos, como en "he freído las patatas" o "he frito las patatas", sin que haya incorrección en ninguna de las dos. Sin embargo, cuando el participio actúa como adjetivo, solo se admite "frito": diremos "los huevos fritos" y no "los huevos freídos".

¿"He frito" o "he freído"? Ambas formas son correctas

Esta diferencia de uso es compartida por otros verbos que también conservan dos participios: regular e irregular. Por ejemplo, "he bendecido", "un hombre bendito", "ha proveído", "fondos provistos" o "ha elegido", "presidente electo". La tendencia del español es preferir el participio irregular cuando la forma funciona como adjetivo.

Como participio de «freír», es más normal «frito», pero también se acepta «freído». Así, se puede decir tanto «He frito un huevo» como «He freído un huevo», aunque hoy es más frecuente la primera opción. Como adjetivo, en cambio, solo se usa la forma «frito»: «sardinas fritas». pic.twitter.com/Vs2XnNyWkF — RAE (@RAEinforma) June 19, 2024

En resumen, "freído" y "frito" son sinónimos aceptados en la conjugación verbal, pero solo "frito" funciona como adjetivo. Un matiz útil que conviene recordar, sobre todo si el texto va a freírse en tinta.