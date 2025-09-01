¿Se dice "a color" o "en color"? La RAE despeja la duda

En el día a día es habitual escuchar frases como "una tele a color" o "unas fotos a color". Sin embargo, la Real Academia Española (RAE) recuerda que lo más correcto es decir "en color".

La institución explica que la locución "en color" es la forma más adecuada para referirse a fotografías, películas, dibujos o televisores que reproducen los colores, en oposición al blanco y negro. De este modo, lo recomendable es hablar de "una foto en color", "una película en color" o "un televisor en color".

#RAEconsultas La construcción asentada en el uso, por oposición a «en blanco y negro», es «en color» (o, en algunas zonas, «en colores»). También, aunque de forma minoritaria, se usa «a color» (y «a colores»). Por otro lado, también es válido decir «revistas de/en/a cuatro… — RAE (@RAEinforma) March 28, 2025

Existe una excepción para usar "a color"

Por el contrario, "a color" resulta incorrecto, aunque está aceptado, en estos contextos, pese a su uso extendido en la lengua coloquial desde mediados del siglo XX, cuando la televisión en color comenzaba a popularizarse en España.

La única excepción aceptada es la expresión "a todo color", que se utiliza para destacar la viveza o abundancia cromática en una imagen o representación.

Así, la próxima vez que alguien muestre sus recuerdos del verano, lo correcto será decir: "Me enseñó un mural en color con escenas del viaje", y no "a color".