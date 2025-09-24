Ramón Arcusa: "El relato woke ha inundado el mundo, la izquierda ha perdido el norte"

El miembro del Dúo Dinámico, Ramón Arcusa, ha concedido una entrevista tras la muerte de su inseparable compañero, Manuel de la Calva, fallecido el pasado 26 de agosto. Arcusa ha repasado la trayectoria del grupo, la vida personal y artística junto a De la Calva y su visión sobre la música y la sociedad actual en Es la Mañana de Federico, de esRadio.

Arcusa confesó que la pérdida de su compañero le ha marcado profundamente: "He hablado con él y he dicho que la próxima vez me muero yo primero, porque no quiero pasar por eso". Aun así, reconoció el "cariño de toda la gente" y recordó que Manolo estaba delicado de salud desde 2022, cuando sufrió varios desmayos y posteriormente le fue diagnosticada fibrosis pulmonar.

"La primera canción de la que nos sentimos orgullosos fue 15 años tiene mi amor"

El compositor ha repasado los inicios de su carrera y ha destacado la primera canción que sintieron como propia: "Quince años tiene mi amor, claro". Una canción que en su momento fue un homenaje a sus jóvenes fans: "Era una canción blanca de arriba abajo. La dedicamos a las fans, y en aquel momento las fans tenían doce, trece años".

Arcusa ha recordado cómo, tiempo después, la periodista Julia Otero les preguntó con tono crítico si no les daba vergüenza cantar aquel tema: "Nos preguntó: ¿y no os da vergüenza a vuestra edad cantar el Quince años tiene mi amor? Claro, con un tono de decir: ¿sois pederastas? Por favor", ha lamentado.

"Nunca nos hemos drogado"

Preguntado por el secreto de su buena forma, Arcusa ha explicado que siempre llevaron una vida natural y sin excesos: "Nunca hemos tomado drogas. Bueno, una vez, sin saberlo, me dieron cocaína en Venezuela… nunca más. Algún porro en los 70 cayó, pero esporádico. Hemos hecho una vida sana, no fumamos nunca".

También ha destacado que Manuel de la Calva era deportista: "Manolo fue campeón de España, parte del equipo de waterpolo del Club Natación Barcelona, una bola de músculo".

"No entiendo el reguetón"

Por otro lado, Arcusa se ha mostrado crítico con la música urbana actual: "No entiendo el reggaetón. Después de Despacito no se ha hecho nada bueno ya. Lo último que se hizo fue lo primero y lo último".

El artista ha afirmado que no comprende cómo se llenan estadios con ese tipo de conciertos: "Un concierto de rap… a la tercera canción me saldría".

"Ahora hay menos libertades"

Por otra parte, el miembro del Dúo Dinámico ha reflexionado también sobre el clima social y político actual: "El relato woke ha inundado el mundo, la izquierda ha perdido el norte. Han pretendido cambiar la vida en todos los aspectos que teníamos de forma normal y la gente se está empezando a hartar ya de eso".

Un legado compartido

En la recta final de la conversación, Arcusa ha resumido la aportación del dúo con una frase que, según él, define su papel en la historia cultural de España: "Pintamos de color una España en blanco y negro".