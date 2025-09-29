Bad Bunny actuará en el descanso de la Super Bowl 2026

El próximo 8 de febrero de 2026, Bad Bunny será el encargado de animar el espectáculo del descanso de la Super Bowl en Santa Clara, California. El concierto tendrá lugar en el Levi's Stadium, de los San Francisco 49ers, y promete llevar la cultura puertorriqueña al escenario más grande del fútbol americano.

Lo ha anunciado con un pequeño video en sus redes sociales de menos de 30 segundos, donde aparece en una playa con un tocado con una pava, el sombrero típico de Puerto Rico, sentado sobre las porterías típicas del fútbol americano.

"Estoy abrumado por la emoción", comentaba sobre la gran noticia. "Todo esto es posible gracias a los que vinieron antes que yo y abrieron el camino. Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y cuéntale a tu abuela que seremos parte del espectáculo del descanso de la Super Bowl", declaró Bad Bunny, quien promete llevar Puerto Rico a todas partes del mundo.

El cantante se suma así a la gran lista de artistas que han dejado huella en el descanso del evento deportivo, siguiendo a Kendrick Lamar, Shakira, Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars, Katy Perry, Jennifer Lopez, Michael Jackson, Lady Gaga, Rihanna...

El éxito de Bad Bunny

Bad Bunny finalizó su gira en el Coliseo de San Juan (Puerto Rico), que se extendió durante casi dos meses de presentaciones consecutivas con 30 conciertos en su isla natal y una gira internacional que pasará por España con 12 actuaciones y otros países como Colombia, Japón, Polonia, Bélgica, Italia, Suecia, Reino Unido, Australia...

El artista de 31 años, originario de Vega Baja y actualmente el músico de habla hispana más escuchado en Spotify en 2024 superando los más de 7 mil millones de reproducciones, ya había participado en el descanso de la Super Bowl de 2020 junto a Shakira, aunque en calidad de invitado.