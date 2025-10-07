Regalan un libro de memoria histórica a Zapatero y un micro abierto le traiciona

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero fue captado por un micrófono abierto este sábado reconociendo que "ya no me da tiempo a comprar y leer tantos libros" ante el regalo de la vicepresidenta del Gobierno y candidata a las elecciones andaluzas, María Jesús Montero.

Al final del encuentro, Montero aprovechó para elogiar al expresidente señalando que es "una fuente de inspiración" y apuntó que aunque normalmente "él me regala a mí", ella le quería entregar el libro La península de las casas vacías, del escritor andaluz David Uclés. "He oído hablar de él pero no lo tengo", comentó Zapatero, que antes de la entrega decía: "Es lo más importante, leer buenos libros".

Tras el comentario de Montero, comenzó a sonar la música y el micrófono de Zapatero quedó abierto, lo que permitió escuchar el comentario sobre sus problemas con la lectura. A continuación, el sonido del vídeo se cortó por completo mientras ambos continuaban conversando, y posteriormente se reanudó el sonido en directo, ya con los micrófonos desactivados.

Uclés "hace un libro tierno y precioso" a la par que "duro" sobre la Guerra Civil española, según las palabras de Montero. De igual manera, la vicepresidenta aprovechó para señalar que el libro trata sobre "nuestra memoria histórica, que es la memoria democrática de Andalucía y de España".

El libro es una novela sobre el conflicto español en clave de realismo mágico que ha recibido diferentes premios como el Premio Cálamo Libro del Año 2024 o el Premio Andalucía de la Crítica.

El comentario de Zapatero tuvo lugar al final del encuentro Con Acento. Diálogos para transformar Andalucía que se llevó a cabo el pasado sábado en Sevilla. El evento de precampaña electoral, al margen del comentario del libro, sirvió a los socialistas para cargar contra el presidente popular de la Junta de Andalucía Juanma Moreno Bonilla. Montero llevaba una chapa con la misma estética de aquel "No a la guerra", en rojo y negro, pero que decía "No al genocidio en Gaza".