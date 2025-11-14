¿"Obvio" u "obio"? La forma correcta que la RAE reconoce y que muchos siguen escribiendo mal

En redes sociales, chats y hasta en algunos textos informales se repite una duda que parece mínima, pero que genera miles de búsquedas: ¿se escribe "obvio", "obio" u "ovio"? La respuesta es clara para la Real Academia Española de la Lengua (RAE): la única forma correcta en español es "obvio".

Según la RAE, "obvio" se escribe siempre con B seguida de V, y funciona como adjetivo para expresar que algo es claro o evidente. Ejemplo: "Es obvio que hoy va a llover".

Además, "obvio" puede aparecer como forma verbal del verbo "obviar". En primera persona del presente, significa ‘evitar’ o ‘pasar por alto’.Ejemplo: "A veces, obvio el factor de su edad". En tercera persona del pretérito perfecto simple, lleva tilde: "Él obvió el tema y cambió de conversación".

¿Y qué pasa con "obio" y "ovio"?

Tal y como explica la RAE, ambas grafías no existen en español moderno. "Obio" y "ovio" aparecen como errores comunes de escritura, aunque en contextos muy específicos la palabra "Obio" puede aparecer como nombre propio de un proyecto o marca, sin relación con el significado de "obvio".

De hecho, "ovio" tuvo uso antiguo, con el mismo sentido que "obvio", pero hoy está completamente en desuso, por lo que no se considera una forma válida del español actual.

Ejemplos reales de uso con "obvio":

"Hace algunos siglos no era obvio que la Tierra girara alrededor del Sol."

"Es obvio que esos colores no combinan."

"Cuando conduzco, no obvio las señales de tránsito."

"¿No es obvio que el personaje principal va a lograr su objetivo?"

"Era obvio que pasarías el examen."

Conclusión práctica para no fallar:

Forma correcta: "obvio" .

Como adjetivo: significa que algo es evidente.

Como verbo: forma de "obviar".

Formas incorrectas: "obio", "ovio".

En un momento en el que las búsquedas sobre dudas rápidas de ortografía crecen cada día, esta es una de las más sencillas de resolver: si tienes que escribirlo, la opción segura y correcta es "obvio".