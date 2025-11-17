¿Cuál es el plural de "punto y coma"? La respuesta de la RAE sorprende a muchos usuarios

Cada semana reaparece la misma duda en cursos de escritura, foros y redes: ¿cómo se pluraliza el signo "punto y coma"? Aunque parezca simple, la expresión tiene dos formas válidas, pero una se impone claramente en el uso cotidiano, según explica la Real Academia Española de la Lengua(RAE).

La opción preferida y más extendida es "puntos y coma". Según la RAE, esta estructura responde a la norma habitual en los nombres compuestos unidos por conjunción: se pluraliza el primer sustantivo y se mantiene el segundo en singular. Ejemplo: "Deberías usar más puntos y coma para separar ideas relacionadas".

También es correcta la forma "puntos y comas"

También es correcta la forma "puntos y comas", donde ambos sustantivos aparecen en plural. Como explica la RAE, es menos frecuente, pero está presente en textos técnicos y manuales que buscan uniformidad con expresiones como "puntos y seguidos" o "puntos y apartes". Ejemplo: "Necesitamos añadir puntos y comas en esa lista".

Consultas de la semana | ¿Cuál es el plural de «punto y coma»? El plural del nombre «punto y coma» es «puntos y coma», pero es frecuente, y también válida, la forma invariable («los punto y coma»). pic.twitter.com/CXFgGXyqZX — RAE (@RAEinforma) November 15, 2025

Ambas opciones son aceptadas, pero "puntos y coma" sigue siendo la forma preferida en textos periodísticos, académicos y administrativos.