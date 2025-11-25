¿Se escribe "adonde" o "a donde"? La inesperada respuesta de la RAE

Entre las dudas más frecuentes de quienes escriben está esta: ¿se debe poner "adonde" o "a donde"? Aunque parezcan opciones opuestas, la Real Academia Española de la Lengua (RAE) señala que las dos formas son válidas y pueden emplearse indistintamente cuando indican destino o dirección.

Las palabras "adonde" y "a donde" se usan con verbos de movimiento como "ir", "venir" o "llevar".



Estos son varios ejemplos de uso:

"Nos dirigimos adonde está la fiesta".

"Nos dirigimos a donde está la fiesta".

Cuando "adonde" y "a donde" deben llevar tilde

Además, cuando la frase es una pregunta o exclamación que expresa destino, ambas formas deben llevar tilde: "adónde" o "a dónde". Ejemplos: "¿Adónde vamos?" "¿A dónde vamos?"

Cuando no se trata de interrogación, sino de un adverbio relativo que introduce el lugar conocido al que se va, también se aceptan las dos variantes:

"La casa a donde voy está cerca".

"El sitio adonde vamos es tranquilo".

La Ortografía de la RAE recuerda que todas estas formas solo pueden usarse con verbos que expresan movimiento. Ese es el único requisito que determina su corrección.

En definitiva, tanto "adonde" como "a donde", con o sin tilde según el caso, son opciones correctas. Una duda menos para quienes buscan escribir con precisión en español.