La RAE aclara cuál es la abreviatura de "página" y "páginas"

En trabajos escolares, artículos periodísticos y textos académicos, la misma duda persiste como un fantasma: ¿Cómo abreviar "página" de manera correcta? Muchas formas circulan, pero las normas de la Real Academia Española (RAE) dan pautas para no errar en citas y referencias.

Para el singular, la abreviación más utilizada es "pág." ¡manteniendo la tilde!, ya que la vocal con acento está en la abreviación. Son válidas también "p." o "pg.", usuales en estilos editoriales concisos.

Ejemplos comunes de uso: "Para más detalles, mira la pág. 12" o "La referencia, citada en p. 47."

Abreviaturas son buenas, "pág." y "págs."

Ahora, para el plural hay dos buenas opciones: "págs.", siguiendo el patrón del singular y "pp.", abreviatura clásica que duplica la letra para el plural, como "ss." para "siguientes". Este sistema es muy común en lo académico y editorial, donde las referencias claras son imprescindibles, tal y como explica la RAE. Aunque todas las abreviaturas son buenas, "pág." y "págs.". Aquí está la respuesta: continúan siendo las más fácilmente identificables y empleadas en libros y escritos.

Algunos ejemplos claros: "En págs. 18-23 el tema está desarrollado." o "El análisis entero está en pp. 5-10."

La RAE sugiere simplemente utilizar "pág." para una única página y "págs." o "pp." cuando sean varias, dependiendo del estilo propuesto por el texto. Es una abreviatura diminuta pero crucial que, al ser empleada correctamente, realza la exactitud bibliográfica.