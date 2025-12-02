¿"Sino" o "si no"? La RAE aclara cómo usar las dos expresiones

La diferencia entre sino y si no sigue siendo un tema común en las preguntas sobre el idioma, sobre todo en redes sociales y mensajes rápidos. La Real Academia Española dice que las dos formas son correctas, pero se usan para cosas distintas en una frase.

Sino, todo junto, se usa cuando hay dos ideas que se oponen. Es la palabra que usamos para mostrar un contraste: "No era un problema pequeño, sino algo urgente". Decidió no rendirse, sino seguir intentándolo hasta lograrlo. También, esta misma palabra puede ser un nombre que significa destino: "Pensaba que su sino era acabar allí".

"Si no", separado, es la palabra "si" que muestra una condición

Por otro lado, si no, separado, es la palabra "si" que muestra una condición, más la palabra "no" que niega. Se usa para poner una condición negativa o dar otra opción: "Avisa si no puedes llegar a tiempo". "Si no contestan hoy, mandaremos otro mensaje".

Para no confundirte, la RAE aconseja probar a cambiar la expresión por en caso de que no. Si la frase tiene sentido, entonces debes usar si no. Si no funciona, entonces va sino.

Con esta idea, la RAE sugiere a los hablantes que piensen en el significado antes que en cómo se ve la palabra, recordando que una simple separación puede cambiar por completo lo que quieres decir.