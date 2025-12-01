¿Se escribe "denos" o "dennos"? La RAE lo explica

Una duda breve, pero muy frecuente en la escritura formal, vuelve a generar búsquedas: ¿es correcto escribir "denos" o "dennos"? La Real Academia Española aclara que ambas formas son válidas, pero no significan lo mismo ni se emplean en las mismas situaciones.

Por un lado, "denos" es la forma adecuada cuando el hablante se dirige a una sola persona, es decir, al tratamiento de cortesía "usted". Se forma a partir de "dé" + "nos".

Ejemplo: "Denos más detalles, por favor".

En cambio, "dennos" se emplea cuando la petición se dirige a varias personas, equivalente al "ustedes" en modo imperativo. Se forma con "den" + "nos".

Ejemplo: "Dennos la información cuando esté lista".

La elección depende únicamente de a quién va dirigida la petición

Según explica la RAE, ambas construcciones son plenamente correctas y están formadas por el imperativo del verbo "dar" acompañado del pronombre "nos". La variación responde únicamente al número gramatical del interlocutor.

La RAE recuerda que estas formas pueden resultar poco visibles en el español cotidiano, donde muchas veces se prefiere el tuteo. Sin embargo, en contextos administrativos, escritos formales, atención al público o redacción institucional, su uso adecuado marca una diferencia de precisión.

En resumen, la regla es simple: si le hablas a una sola persona, usa "denos"; si te diriges a varias, la opción correcta es "dennos". Una distinción pequeña, pero clave para escribir con propiedad.