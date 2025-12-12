¿Se escribe "callado" o "cayado"? La duda que aclara la RAE

En conversaciones cotidianas, publicaciones en redes e incluso en textos informativos aparece una confusión que puede cambiar por completo el sentido de una frase: ¿es "callado" o "cayado"? La Real Academia Española recuerda que ambas palabras existen, son homófonas en la mayor parte del mundo hispanohablante y, por tanto, se pronuncian igual, pero no significan lo mismo.

Por un lado, "callado" (con ll) se utiliza para describir a quien permanece en silencio, evita intervenir o habla menos de lo habitual. Es el participio del verbo "callar" y aparece en todo tipo de contextos, desde descripciones cotidianas hasta informes profesionales.

Frases que ilustran su uso real:

"El grupo esperaba en silencio y él permaneció callado durante toda la exposición."

"Últimamente lo noto más callado de lo habitual."

En cambio, "cayado" (con y) designa un bastón con curva en la parte superior, tradicionalmente asociado a pastores, aunque también forma parte de la iconografía religiosa como báculo ceremonial.

Ejemplos en contextos distintos a los más comunes:

"El guía señalaba el sendero apoyándose en su cayado de madera."

"El artesano talló un cayado nuevo para la feria local."

La coincidencia en la pronunciación es el origen de muchos equívocos, especialmente en regiones con yeísmo, donde la lly la y se pronuncian de la misma manera. Sin embargo, la ortografía es la que fija el significado.

La regla para no equivocarse es simple:

Si se habla de silencio, la palabra es "callado".

Si se habla de un bastón, la forma correcta es "cayado".