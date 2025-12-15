¿Lleva tilde 'termostato'? La RAE aclara si se escribe "termostato" o "termóstato"

La duda aparece cada vez que se escribe una factura, un manual o una noticia sobre energía: ¿lleva tilde la palabra "termostato"? Aunque muchos hablantes tienden a acentuarla por intuición, la respuesta es más matizada de lo que parece.

Según la Real Academia Española, ambas formas son correctas, pero no tienen el mismo peso en el uso actual. La grafía "termostato", sin tilde, es hoy la más frecuente y recomendada. Se trata de una palabra llana, con la sílaba tónica en "ta", que termina en vocal, por lo que no debe acentuarse gráficamente.

La variante "termóstato", con tilde, también está admitida. En este caso, la palabra se pronuncia como esdrújula, lo que justifica la acentuación. Sin embargo, esta forma ha ido quedando en segundo plano y resulta cada vez menos habitual en el español contemporáneo.

Este desplazamiento no es excepcional. Ha ocurrido con otros términos técnicos terminados en "-stato", donde el uso ha favorecido la pronunciación llana frente a la esdrújula. El resultado es una forma más sencilla, acorde con la tendencia general del idioma.

"termóstato" también es correcta, según la RAE

En la práctica, lo más natural hoy es escribir: "El termostato regula la temperatura del sistema". Mientras que "termóstato", aunque correcta, puede resultar marcada o poco habitual para muchos lectores.

En resumen, si surge la duda, la recomendación es clara: "termostato", sin tilde, es la opción preferente y la que mejor encaja con el uso mayoritario del español actual. Una palabra cotidiana que demuestra cómo la lengua evoluciona incluso en los detalles más pequeños.