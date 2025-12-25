¿Se escriben con mayúscula los puntos cardinales? La RAE aclara cómo usarlos correctamente

Es una de esas dudas que aparecen cuando escribimos un informe, una noticia o incluso un simple mensaje: ¿van en mayúscula los puntos cardinales? La respuesta general es clara para la Real Academia Española (RAE): los puntos cardinales se escriben con minúscula cuando indican dirección, ubicación o referencia geográfica común. Sin embargo, existen casos concretos en los que sí llevan mayúscula.

Según la norma académica, lo adecuado es escribirlos en minúscula cuando señalan orientación o posición:

"Viajaremos al sur del país",

"El viento llega desde el norte",

"Se encuentra al oeste de la ciudad".

También se mantienen en minúscula cuando se habla de zonas amplias pero no como nombre propio, como en "el norte de África" o "el sur de Europa". En todos estos casos, las palabras funcionan como nombres comunes de orientación.

¿Cuándo se escriben con mayúscula los puntos cardinales?

La mayúscula aparece cuando el punto cardinal forma parte de un nombre propio plenamente establecido. Es lo que ocurre en denominaciones oficiales como "Corea del Sur", "América del Norte" o "Europa del Este". En estos casos según la RAE, ya no se trata solo de una referencia direccional, sino del nombre propio de una entidad geográfica o política.

También se escribe en mayúscula cuando se usan como símbolos o abreviaturas, como ocurre en cartografía o navegación: "N", "S", "E", "O", así como combinaciones como "NE" o "SO". Por ejemplo: "La brújula marcaba hacia la 'N'".

En resumen, la regla práctica es sencilla: Minúscula cuando indican dirección, ubicación o referencia común: "al sur", "del norte", "hacia el oeste". Mayúscula cuando forman parte de un nombre propio o funcionan como símbolo: "Corea del Sur", "América del Norte", "N".