Sánchez y Yolanda Díaz juegan a ser influencers culturales mientras los usuarios les recuerdan el caos de la gestión

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compartido públicamente su lista de canciones favoritas de 2025 a través de Spotify. Bajo el título Monstruo 2025, la playlist reúne 18 temas de artistas nacionales e internacionales y tiene una duración aproximada de una hora y once minutos. El propio Sánchez la publicó hace pocos días en redes sociales con el mensaje: "2025 ha sido un gran año, también en la música", explicando que se trata de canciones "que siempre me acompañan".

2025 ha sido un gran año, también en la música. Esta es mi playlist de estos doce meses donde se cuelan canciones que siempre me acompañan.https://t.co/6MdcALV18a — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 27, 2025

La selección musical arranca con One of the Greats, de la banda británica Florence + The Machine, y se caracteriza por una mezcla de estilos que van del indie y el rock alternativo a propuestas más experimentales y nombres consolidados del panorama español.

Uno de los temas más destacados es Berghain, de Rosalía, primer sencillo de su disco Lux (2025). Sánchez ya había elogiado públicamente esta canción, tanto en la red social X como en una entrevista en Radio 3, donde la calificó de "maravilla" y felicitó a la artista por el impacto internacional de su lanzamiento.

Junto a Rosalía, la lista incluye una amplia representación de músicos españoles como Guitarricadelafuente (Babieca!), Rusowsky (Altagama), Rufus T. Firefly (Todas las cosas buenas), Iván Ferreiro (Turnedo), Maika Makovski (Hunch of the Century), Repion (Columnas) y Triángulo de Amor Bizarro, con dos temas: Seguidores y Fukushima.

En el apartado internacional figuran artistas como Sharon Van Etten (Trouble), Destroyer (Dan’s Boogie), Squid (Crispy Skin), Joan As Police Woman (The Dream), Matt Berninger (Bonnet of Pins), Turnstile (Seein’ Stars) y David Byrne (Strange Overtones), confirmando el gusto ecléctico que el propio presidente ya había reconocido en anteriores ocasiones.

El cierre de la playlist lo protagoniza Stand By, de Extremoduro, una canción publicada en 2002 que rompe con la norma de incluir únicamente temas de 2025, tratándose de un guiño al grupo tras el reciente fallecimiento de su vocalista, Robe Iniesta.

Recomendaciones culturales semanales

Sin embargo, la publicación de la playlist no es un gesto aislado. Y es que a lo largo del año, Pedro Sánchez ha compartido de forma recurrente recomendaciones culturales, especialmente de cara al fin de semana, en las que sugería una canción y un libro.

Además, a principios de diciembre difundió su Spotify Wrapped de 2025, repasando los temas más escuchados del año y volviendo a definirse como un oyente "ecléctico". Estas publicaciones, difundidas principalmente a través de TikTok y X, se han convertido en constantes en redes sociales, que actualmente parecen más las de un influencer que la del presidente del Gobierno.

Ministros que se suman a la tendencia

El presidente no ha sido el único miembro del Gobierno en recomendar a la ciudadanía libros o canciones. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha publicado recientemente un vídeo en sus redes sociales desde la Librería Modesta, donde ha recomendado varias lecturas navideñas y ha animado a comprar en librerías de barrio. Sus recomendaciones abarcan desde cuentos navideños como La pequeña cerillera y Carmen Martín Gaite hasta libros políticos contra las democracias europeas como Las nuevas caras de la derecha.

A esta tendencia se han sumado también otros miembros del Ejecutivo, como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha recomendado libros, discos, películas y teatro en su perfil de Instagram, así como Sira Rego, que ha compartido sus películas, series y libros favoritos de este año.

Críticas de la ciudadanía

En un contexto donde nuevos casos de corrupción cercan al Gobierno cada día o salen a la luz nuevas denuncias de acoso sexual y laboral, el Ejecutivo ha decidido ignorar el panorama político actual. Los usuarios de las redes sociales han criticado estos vídeos de recomendaciones culturales, tachándoles de "ridículos" y exigiendo medidas urgentes que frenen el caos de la gestión en lugar de jugar a ser influencers.

Uno de los mensajes más compartidos en relación con la playlist de Pedro Sánchez resume este malestar: "Sánchez y Yolanda se dedican a comentar libros y canciones en redes mientras la sanidad está colapsada, la criminalidad disparada, los trenes no funcionan, te okupan la casa, blindan a morosos y te saquean a impuestos".

Sánchez y Yolanda se dedican a comentar libros y canciones en redes mientras la sanidad está colapsada, la criminalidad disparada, los trenes no funcionan, te okupan la casa, blindan a morosos y te saquean a impuestos Socialismo! Disfrutenpic.twitter.com/9Ti9sdmOUW — manuel llamas (@manuel_llamas) December 27, 2025

En el caso del vídeo de Yolanda Díaz desde la Librería Modesta, las respuestas también han sido mayoritariamente irónicas y críticas. Algunos usuarios han asegurado que durante estas fiestas habían optado por otras lecturas, como "la sentencia del fiscal general", que calificaban de "muy recomendable". Otros han instado a la vicepresidenta a leer "los informes de la UCO", en referencia a las investigaciones de la Guardia Civil, mientras que varios comentarios recordaban que "la librería de tu barrio es de un autónoma", al igual que los autores y autoras de los libros recomendados, subrayando la subida de impuestos a los autónomos.

La playlist Monstruo 2025 tampoco se ha escapado de las críticas. En respuesta al tuit del presidente anunciando su selección musical, algunos usuarios han cuestionado el mensaje optimista con comentarios como: "Un gran año, mientras tanto los españoles de menos de 35 años no pueden ni vivir debajo de un puente". Otros mensajes hacen referencia al propio hermano del presidente: "Para música la que no tocaba tu hermano en Badajoz". Los usuarios también han reprochado al presidente la falta de atención a los problemas reales de España: "Gracias por preocuparse de nuestros problemas diarios, no llegar a fin de mes, alquileres, vivienda, trabajos mal pagados… esta playlist seguro nos ayuda a pensar en usted cuando estemos parados en el Cercanías o el AVE".