Sánchez reaparece vestido de 'indie' en Radio3: de la "maravilla" de Rosalía a "El Acecho"

Pedro Sánchez ha vuelto a desplegar su enésima operación cosmética para pulir su imagen, esta vez enfundado en un look juvenil —cazadora y camiseta negra— y posando entre guiños cómplices en los estudios de Radio 3. Lo que la televisión pública ha ofrecido en directo como una visita "espontánea" ha sido, en realidad, otro episodio más del empeño de Moncloa por presentar a un presidente cercano, moderno y melómano…

No parece casual que Sánchez lleve semanas explotando su repentino lado indie. Primero ha sido en TikTok, donde ha inaugurado una sección con recomendaciones semanales de canciones y libros. Después ha presumido de escuchar El Acecho, de Cala Vento, o Tu voz, de Vera Fauna, convenientemente difundidos en redes. Y, como colofón, sus efusivas felicitaciones a Rosalía en X por el "deslumbrante lanzamiento de Lux", celebrando que la artista "ha colocado a España en la cima de la música mundial". Todo perfectamente calculado.

¡Enhorabuena, Rosalía, por ese deslumbrante lanzamiento de 'LUX'! Has colocado a España en la cima de la música mundial, con el debut más exitoso de una artista hispanohablante femenina en Spotify, llegando a ser ayer la tercera artista más escuchada de toda la plataforma. pic.twitter.com/wdC921K8BN — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 9, 2025

La culminación de esta estrategia ha llegado con su aparición sorpresa en el programa Generación Ya, de Radio 3. Allí, rodeado de un ambiente hecho a medida, el presidente se ha lanzado a ensalzar el nuevo disco de Rosalía. "Me ha parecido una maravilla", ha repetido varias veces, explicando que había reservado "una hora" en su agenda para escucharlo "del tirón", algo que, según él, no suele hacer porque ahora es "más de escuchar canciones sueltas también por una falta de tiempo".

Pedro Sánchez visita @radio3_rne y habla de 'LUX', el nuevo disco de Rosalía: "Me ha parecido una maravilla. Me lo he escuchado del tirón".#Canal24Horas

▶️ https://t.co/wIMPtOs0Wj pic.twitter.com/Mr4sJtDdym — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 13, 2025

Ha detallado incluso que lo ha escuchado en streaming, por lo que todavía no ha oído las tres canciones exclusivas de la edición física (Focu 'ranni', Jeanne y Novia robot). Ha reivindicado también que es "más de mujeres cantantes que de hombres cantantes", mencionando a Sharon Van Etten, Destroyer y Cala Vento entre sus habituales. Y ha apelado a la nostalgia recordando como concierto "mítico" el de Guns N’ Roses en el Vicente Calderón, al que acudió con 15 años.

La escenografía que Moncloa necesita

El despliegue de proximidad ha sido tal que, al abandonar el estudio, ha aceptado encantado una camiseta roja de Radio 3, se la ha colocado de inmediato y ha subido la foto a sus redes con entusiasmo: "¡Ya tengo mi nueva camiseta!". El gesto, tan previsible como eficaz, encaja a la perfección en la imagen juvenil que pretende transmitir. Sánchez ha querido presentarse como oyente fiel de la emisora, asegurando que "bebe mucho" de sus contenidos y que "toda la cultura musical" que posee "es gracias a Radio 3".

¡Ya tengo mi nueva camiseta! Muchas gracias a todo el equipo de @radio3_rne por vuestra acogida. He disfrutado mucho compartiendo con vosotros esta tarde. Sois la mejor emisora del mundo. Os seguiré, como siempre, muy de cerca. 🎶🎧 pic.twitter.com/sWrF626Mo3 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 13, 2025

Como parte de ese relato minuciosamente elaborado, el presidente ha lamentado no poder acudir a festivales debido a sus responsabilidades institucionales. Ha prometido que, cuando deje la presidencia "dentro de muchos años", retomará esa afición. Ha citado el Sónar de Barcelona entre sus cuentas pendientes, precisamente el mismo festival que este verano ha sufrido la retirada de 28 artistas que denunciaron los vínculos del evento con el fondo estadounidense KKR. Tampoco ahora ha habido referencia a su viaje en Falcon a Benicàssim para ver a The Killers, un episodio que Sánchez prefiere borrar de su propio relato musical.

Pese al tono distendido con el que se ha envuelto el acto, resulta evidente su intención política. Sánchez lleva meses intentando recomponer una imagen muy deteriorada entre amplios sectores de la población. La insistencia en las redes juveniles, el tono indie, la presencia en espacios de moda y el empeño en presentarse como swiftie forman parte de una estrategia reconocible: fabricar cercanía y proyectar humanidad en un presidente cuyo comportamiento suele apuntar precisamente en la dirección contraria.