Delirante reflexión de Pam sobre la estética de Rosalía: "Remite a posiciones donde las mujeres tienen menos derechos"

La izquierda y el separatismo catalán han encontrado una nueva víctima: Rosalía. Desde que la cantante, compositora y productora lanzara su cuarto álbum de estudio, Lux, el pasado 7 de noviembre, a los elogios de la crítica especializada y el buen recibimiento del público se han sumado indescriptibles análisis sobre cómo la artista ha tomado una deriva conservadora por hablar de Dios en sus letras.

Ángela Rodríguez Pam, ex secretaria de Estado de Igualdad, ha sido la última en sumarse a esta corriente. En una entrevista en el programa Carne Cruda, la que fuera número 2 de Irene Montero analiza el videoclip del primer single de la artista, Berghain, donde la artista aparece arrodillada ante una cruz o realizando tareas del hogar. "El planteamiento estético que está haciendo Rosalía resuena con la estética conservadora en muchos sentidos y esa estética conservadora remite a posiciones ideológicas en las que las mujeres tenemos menos derechos".

"Detrás de cada batalla cultural hay un debate ideológico. Cada vez que Rosalía dice 'no, yo no tengo tiempo para pensar en quienes odian. No, yo no quiero poner un story condenando el 'genocidio' en Gaza' lo que está haciendo es intentar despolitizar una propuesta que claramente tiene una ideología detrás. Esto es evidente y hay que reconocerlo", expresó.

En este sentido, Pam anima a la izquierda a "reapropiarse de esos lugares que el conservadurismo utiliza": "La izquierda y el feminismo tenemos que pensar por qué no estamos ofreciendo una alternativa en términos estéticos, en términos de trascendencia y espiritualidad que dé respuesta a lo mal que nos hace sentir el capitalismo. Y, por qué no, creo que también hay que hablar de la belleza. ¿Por qué la izquierda o el feminismo no se preocupa de la belleza? Esto es algo que es una reflexión que va mucho más allá de lo que tiene que ver con el catolicismo", añadió.

Lux es un disco lleno de espiritualidad, hasta el punto de que Rosalía confesó en una entrevista para un pódcast de The New York Times que siempre ha tenido un "deseo" de acercarse a Dios, mientras que en su aparición en Radio Noia admitió: "Quizás ese espacio que antes buscaba en una pareja es ahora el espacio de Dios". Esto ha hecho que también haya habido reacciones desde la Iglesia.

Como la del obispo de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Xabier Gómez, quien en su última carta dominical analizó el disco e interpeló a la artista: "No consigo entenderte, pero me gustaría hacerlo. Tu arte, hipnóticamente ecléctico y performativo, y tú misma, me generan preguntas. Quizás no hay que entenderlo. Pero me pregunto qué hay dentro de ti, en tu mundo interior, en esta etapa o ciclo de tu vida como mujer y artista".

Desde el punto de vista del impacto global, lo primero que trasciende son los apabullantes números del fenómeno. Lux se ha plantado en el mercado como el debut más fulgurante de un disco español, colando, al día siguiente de su lanzamiento, doce de sus quince cortes en el Top 50 Global del Spotify, algo extremadamente complicado en un mundo dominado por la música en inglés.