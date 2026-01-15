El Coliseo abre virtualmente la Casa de los Grifos, joya republicana cerrada desde 1912

El Parque Arqueológico del Coliseo, Foro y Palatino, en Roma, ha iniciado un nuevo modelo de visitas guiadas para dar a conocer espacios históricos que hasta ahora permanecían cerrados al público por motivos de conservación. La iniciativa permite seguir recorridos en directo por enclaves de alto valor patrimonial mediante retransmisión audiovisual, sin acceso físico de los visitantes al interior.

El primer espacio incluido en este formato es la Casa de los Grifos, una residencia subterránea de época republicana situada en la colina del Palatino. Se trata de un edificio datado en el siglo I a. C., descubierto en 1912, que conserva frescos, mosaicos y elementos decorativos en un estado excepcional, pero cuya fragilidad ha impedido su apertura al público durante más de un siglo.

Las visitas consisten en la entrada de un guía especializado equipado con una cámara y un sistema de audio, que recorre el interior del inmueble mientras las imágenes se proyectan en una pantalla instalada en el exterior. El guía controla la iluminación y ofrece explicaciones en tiempo real, apoyadas por recreaciones visuales que ayudan a contextualizar el espacio y su función original.

Según los responsables del parque arqueológico, la imposibilidad de visitas presenciales se debe a varios factores técnicos: el acceso original no cumple las condiciones de seguridad actuales, las estancias son reducidas y carecen de ventilación adecuada, y los materiales constructivos, especialmente la toba volcánica, hacen desaconsejable la presencia continuada de personas en el interior.

La Casa de los Grifos es considerada uno de los mejores ejemplos conservados de vivienda privada del periodo republicano en Roma. Su nombre procede de los relieves en estuco que representan grifos, visibles en una de sus estancias. El edificio fue concebido como residencia estival y quedó parcialmente enterrado tras la construcción, en el siglo I, del palacio imperial de Domiciano, lo que permitió la conservación de las salas inferiores.

El programa de visitas comenzará de forma regular el 3 de marzo, con un día semanal de apertura y una entrada adicional al acceso general del recinto arqueológico. Las autoridades prevén ampliar este sistema a otros espacios del Foro y el Palatino que actualmente no pueden visitarse por razones de conservación.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia del parque arqueológico para incorporar nuevas tecnologías a la difusión del patrimonio, una línea de trabajo iniciada en 2018. El proyecto ha sido financiado con fondos europeos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia y forma parte de un conjunto de actuaciones destinadas a mejorar el acceso público al patrimonio sin comprometer su preservación.