Nuevo golpe a las exmonjas cismáticas de Belorado: las hermanas mayores serán trasladadas

Las exmonjas clarisas del Monasterio de Nuestra Señora de Bretonera en el municipio burgalés de Belorado han recibido este jueves un nuevo golpe al recibir la visita de la Guardia Civil para hacer efectivas las medidas dictadas por el Juzgado de Instrucción Nº5 de Bilbao con respecto a las cinco hermanas mayores, de entre 87 y 101 años, que son ajenas al cisma y siguen perteneciendo a la orden de las clarisas.
El operativo de la Benemérita se ha presentado esta mañana en el Monasterio de Santa Clara de Orduña, donde el grupo de monjas excomulgadas estableció su cuartel general tras perder la batalla judicial contra el comisario pontificio —nombrado por la Santa Sede cuando anunciaron su ruptura con Roma— para permanecer en Belorado, para comprobar el estado de salud de las religiosas ancianas y efectuar su traslado.
Lo tachan de "secuestro"
Aunque las cismáticas han calificado la actuación de "secuestro", la Guardia Civil ha garantizado que no se trata de un registro ni su visita tiene nada que ver con la investigación por la venta de patrimonio de los monasterios de los que la líder del grupo —Laura García de Viedma— fue abadesa en su momento (Belorado, Derio y Orduña), que acabó con la detención de dos exmonjas y un anticuario.
Para comprobar cómo se encuentran las hermanas ancianas, se ha movilizado un amplio dispositivo de la Guardia Civil con una comisión judicial. Cabe recordar que el pasado 1 de agosto ya se intentó trasladar a las mayores como medida cautelar dentro de un procedimiento impulsado por la Fiscalía de Protección a Personas Mayores, aunque finalmente dicho traslado quedó suspendido.
Reacción del comisario pontificio
La oficina del comisario pontificio no ha tardado en mostrar su satisfacción por la actuación de la Guardia Civil y, en definitiva, con poder conocer el verdadero estado de las hermanas ancianas —que en la actualidad conforman la verdadera comunidad religiosa de Belorado—, que ha sido "objeto de constante preocupación" para Mario Iceta (arzobispo de Burgos) y su equipo tras el "temerario traslado" de estas religiosas a Orduña.
Cabe recordar que la mayoría de las monjas tiene problemas de salud y ese traslado se efectuó de madrugada, en pleno invierno, y sin la autorización del comisario del que dependen. Además, el monasterio de Orduña —señalan desde la oficina— "carece de las mínimas instalaciones para atender adecuadamente a personas mayores y vulnerables". En este momento, avanzan, "se está procediendo a la evaluación del estado de salud de las hermanas".
¿Cuándo y dónde se trasladarán?
"Una vez concluida esta evaluación", añade el comunicado, "se procederá al traslado de estas monjas mayores a otros monasterios pertenecientes a la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu". Allí serán "felizmente acogidas por sus hermanas y recibirán la atención esmerada y fraterna que se merecen, respondiendo a todas sus necesidades personales, sanitarias, comunitarias y espirituales, viviendo según la Regla de Santa Clara que ellas siempre han profesado, habiéndose negado a participar del cisma".