Nuevo golpe a las exmonjas cismáticas de Belorado: las hermanas mayores serán trasladadas

Una vez se compruebe su estado de salud, las ancianas serán acogidas en otros conventos de clarisas para recibir la atención que necesitan.

Imagen publicada por las cismáticas tras anunciar su ruptura con Roma. | LD/Agencias

Las exmonjas clarisas del Monasterio de Nuestra Señora de Bretonera en el municipio burgalés de Belorado han recibido este jueves un nuevo golpe al recibir la visita de la Guardia Civil para hacer efectivas las medidas dictadas por el Juzgado de Instrucción Nº5 de Bilbao con respecto a las cinco hermanas mayores, de entre 87 y 101 años, que son ajenas al cisma y siguen perteneciendo a la orden de las clarisas.

El cisma de Belorado

La paz que reinaba en el convento de Nuestra Señora de Bretonera en Burgos se rompió el 13 de mayo de 2024 con la publicación de un comunicado con el que las entonces monjas clarisas de Belorado anunciaban su ruptura con Roma. Las religiosas habían decidido abandonar "la Iglesia Conciliar" a la que pertenecían para ponerse "bajo la tutela y jurisdicción de Su Ilustrísima Reverendísima Dr. Don Pablo de Rojas Sánchez-Franco" —obispo excomulgado en 2019 por un delito de cisma—. Eso sí, no tenía intención alguna de abandonar el monasterio.

De Rojas, reconocido thucista (seguidor de Nho Ding Thuc, el arzobispo vietnamita que ordenó sacerdote al fundador de la secta de El Palmar de Troya, Clemente Domínguez) que puso en marcha la Pía Unión de San Pablo Apóstol, guio espiritualmente durante unos meses a las hermanas clarisas de Belorado. Pero la alianza duró poco. Sor Isabel de la Trinidad, la líder de la revuelta que desembocó en cisma, terminó invitándole a marcharse del monasterio burgalés.

La abadesa fue excomulgada y expulsada de la vida consagrada junto con resto de las hermanas rebeldes el 22 de junio de 2024. Las hermanas mayores del convento quedaron fuera del proceso y siguen formando parte de la comunidad religiosa de Belorado. Desde que Laura García de Viedma —nombre secular de la exabadesa— anunciara el cisma, varias de las monjas rebeldes han desertado por diferencias con la líder del grupo. La ‘papisa’ convirtió el convento en ‘La casa de los líos’ (serie de televisión de Arturo Fernández) y eso no fue del gusto de todas.

García de Viedma ha estado haciendo y deshaciendo a su antojo en una propiedad que pertenece a la Orden de Santa Clara, de la que ya no forman parte ni ella ni el resto de las excomulgadas. Sonadas fueron sus compras escandalosas, la mala gestión económica que ha caracterizado su mandato y la atípica actividad nocturna registrada en el convento. La exabadesa nunca fue una monja al uso. No respetaba los horarios ni las reglas, ni pisaba misa desde hacía un año.

Lo que le gusta es vivir bien. "Como una marquesa", señalan a Libertad Digital fuentes eclesiales cercanas al caso. Prueba de ello fue la información adelantada por el Diario de Burgos, que reveló que era consumidora de "productos de alta gama". Lo peor es que no habría pagado en tiempo y forma a los proveedores. Prueba de estos años de descontrol económico: las cuentas de Belorado estaban sin blanca cuando Roma nombró al arzobispo de Burgos como comisario pontificio para que gestionara los monasterios de Belorado, Orduña y Derio.

El Juzgado de Primera Instancia de Briviesca determinó que las cismáticas debían desalojar el Monasterio de Nuestra Señora de Bretonera en Burgos en el que permanecen a pesar de que ya no pertenecen a la orden a la que pertenece. El procedimiento ha sufrido sucesivos retrasos, cinco en total. El último como consecuencia del aplazamiento del desahucio dictado por el tribunal para "respetar así los plazos previstos", dado que la sentencia se conoció a 31 de julio.

El operativo de la Benemérita se ha presentado esta mañana en el Monasterio de Santa Clara de Orduña, donde el grupo de monjas excomulgadas estableció su cuartel general tras perder la batalla judicial contra el comisario pontificio —nombrado por la Santa Sede cuando anunciaron su ruptura con Roma— para permanecer en Belorado, para comprobar el estado de salud de las religiosas ancianas y efectuar su traslado.

Lo tachan de "secuestro"

Aunque las cismáticas han calificado la actuación de "secuestro", la Guardia Civil ha garantizado que no se trata de un registro ni su visita tiene nada que ver con la investigación por la venta de patrimonio de los monasterios de los que la líder del grupo —Laura García de Viedma— fue abadesa en su momento (Belorado, Derio y Orduña), que acabó con la detención de dos exmonjas y un anticuario.

Para comprobar cómo se encuentran las hermanas ancianas, se ha movilizado un amplio dispositivo de la Guardia Civil con una comisión judicial. Cabe recordar que el pasado 1 de agosto ya se intentó trasladar a las mayores como medida cautelar dentro de un procedimiento impulsado por la Fiscalía de Protección a Personas Mayores, aunque finalmente dicho traslado quedó suspendido.

Reacción del comisario pontificio

La oficina del comisario pontificio no ha tardado en mostrar su satisfacción por la actuación de la Guardia Civil y, en definitiva, con poder conocer el verdadero estado de las hermanas ancianas —que en la actualidad conforman la verdadera comunidad religiosa de Belorado—, que ha sido "objeto de constante preocupación" para Mario Iceta (arzobispo de Burgos) y su equipo tras el "temerario traslado" de estas religiosas a Orduña.

Cabe recordar que la mayoría de las monjas tiene problemas de salud y ese traslado se efectuó de madrugada, en pleno invierno, y sin la autorización del comisario del que dependen. Además, el monasterio de Orduña —señalan desde la oficina— "carece de las mínimas instalaciones para atender adecuadamente a personas mayores y vulnerables". En este momento, avanzan, "se está procediendo a la evaluación del estado de salud de las hermanas".

¿Cuándo y dónde se trasladarán?

"Una vez concluida esta evaluación", añade el comunicado, "se procederá al traslado de estas monjas mayores a otros monasterios pertenecientes a la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu". Allí serán "felizmente acogidas por sus hermanas y recibirán la atención esmerada y fraterna que se merecen, respondiendo a todas sus necesidades personales, sanitarias, comunitarias y espirituales, viviendo según la Regla de Santa Clara que ellas siempre han profesado, habiéndose negado a participar del cisma".

