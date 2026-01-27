Urtasun entrega la Casa del Temple a una fundación islámica e indigna a los templarios

El Ministerio de Cultura de Ernest Urtasun ha entregado la Casa del Temple de Toledo a la Fundación de Cultura Islámica, una institución clave en la difusión y conservación del legado islámico en España. Esta decisión no ha gustado nada a las organizaciones templarias de España que denuncian esta maniobra anticatólica del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Lo consideramos una falta de respeto. El edificio tiene que respetar sus raíces", afirma al diario El Periódico Fray José Navarro, maestre de la Orden Soberana del Pueblo Templario. La Casa del Temple, en pleno casco Histórico de Toledo, próximo al Alcázar, tiene arquitectura andalusí pero fue propiedad de la Orden de Los Templarios, tal como reconoce el catálogo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.

Durante la historia ha tenido diferentes usos, desde hospedería hasta restaurante o museo. En los últimos años el edificio entró en desuso hasta que en el año 2023 fue adquirido por el Ministerio de Cultura por su gran importancia tanto patrimonial como cultural.

"La licitación tendría que haber sido pública y no haberse dado a dedo, como creemos que se ha hecho. Nosotros somos apolíticos y no se trata de política ni de racismo, se trata del honor de la Casa del Temple. Vemos algo muy feo que se lo den a una organización islámica", prosigue Navarro, que en nombre de su Orden ha enviado un requerimiento al Ministerio de Cultura para que informe de los detalles del expediente de la cesión, sus fundamentos jurídicos y si se ha abierto una convocatoria pública para la concesión del inmueble.

Casa del Temple en Toledo

"Si encontramos algo irregular acudiremos a los tribunales, tenemos de nuestro lado a Abogados Cristianos", añade fray Navarro, que junto al resto de hermanos templarios ha solicitado su apoyo al arzobispo de Toledo, del que esperan que haga una pronunciación pública en su favor.

Los diferentes colectivos templarios de España se fundamentan en la tradición de la Orden nacida en el siglo XII para proteger el Camino Santo a Jerusalén y buscan "proteger su huella cultural, histórica y de valores, pero dentro del siglo XXI."

"Nosotros no somos caballeros, ni soldados, ni frailes, pero defendemos los valores cristianos aplicados a una sociedad moderna. Luchamos por el temple y la unión, y colaboramos con la sociedad civil, ayudamos por necesidad. El corazón nos manda, luchamos contra las injusticias sociales y ayudamos al necesitado", explican varios templarios a El Periódico. "Todos nosotros creemos en Dios, el Señor, pero no ponemos la otra mejilla, somos contestatarios. Seguimos siendo guerreros", contestan, dando a entender que van a ‘morir’ en su defensa de la Casa del Temple.

Desde el Ministerio de Cultura de Urtasun aún no se han pronunciado sobre esta traición a los templarios. Por su parte, la Fundación de Cultura Islámica, que trabaja en Toledo desde hace años para promover el conocimiento y la divulgación de la historia islámica, explica que su intención es abrir el edificio "para que sea un centro de estudios sobre el Toledo islámico". También defienden la legalidad de la cesión, que se realiza por 10 años prorrogables. "Reivindicamos el pasado de Al-Ándalus y estamos contra la islamofobia", advierten.