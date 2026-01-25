La firma secreta de Cobo que entrega el Valle de los Caídos a Sánchez

Muchos católicos han estallado contra el cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo, después de ver su firma estampada en un documento junto a la del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Son dos copias que están selladas por el registro del ministerio de Presidencia y por la Secretaría del arzobispo de Madrid.

Este documento que lleva por título: "Términos del acuerdo acerca de las intervenciones que recogerá la licitación del concurso internacional de ideas para la resignificación del Valle de Cuelgamuros" y daría da luz verde al gobierno para empezar las obras en un templo católico en el que, por derecho canónico, el Vaticano sería el único con potestad para actuar. Es decir, estas cartas, firmadas antes de la presentación del concurso de ideas para la intervención en el conjunto monumental, le han servido de coartada y aval a Pedro Sánchez para legitimar la llamada resignificación de dicho lugar sacralizado.

Según ha podido saber este periódico, Patrimonio Nacional ha solicitado esta misma semana la licencia de las obras que están previstas en el Valle de los Caídos al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Al gobierno le corre prisa empezar cuanto antes las obras para abrir la famosa grieta.

¿Ha mentido Cobo?

La cuestión de fondo es que en dicho documento publicado esta semana por El Debate, el cardenal arzobispo autoriza al Gobierno a profanar el Valle de los Caídos después de haber asegurado en multitud de ocasiones que "el papel de la Archidiócesis de Madrid es de acompañamiento, pero sin tener jurisdicción sobre la Basílica ni sobre la comunidad religiosa que allí reside". Es decir, ¿Estaba legitimado a firmar ese documento el cardenal Cobo? ¿Por qué la Archidiócesis dijo en un comunicado, días después de haber firmado, que no tenían jurisdicción? Estas son ahora mismo las preguntas que más se están repitiendo los católicos.

Tres posibilidades y todas son polémicas

La primera de todas las hipótesis es que Cobo sí tenía algún tipo de autorización del Vaticano para firmar el escrito, pero nunca lo ha explicado. La segunda es que Cobo no tuviera jurisdicción -como él mismo ha reconocido públicamente más de una vez-, y firmase igualmente sin importarle. La tercera es que, existiera o no una autorización formal, el Gobierno recurriera a la firma de un alto cargo eclesial para venderlo como un aval de la Iglesia para intervenir en el Valle de los Caídos, utilizando la firma del cardenal Cobo como legitimación, pese a la oposición de sectores eclesiales y sin que conste una autorización explícita del Vaticano.

Comunicado de la Archidiócesis de Madrid días después de que Cobo firmase el documento que autoriza al Gobierno a intervenir en el Valle de los Caídos

La respuesta a Libertad Digital

Fuentes consultadas por Libertad Digital hacen hincapié en que, al parecer, fue el secretario de estado vaticano Pietro Parolin el que habilitó a Cobo para todas estas cuestiones -como el documento firmado con el Gobierno-, aún en tiempos del papado de Francisco. En caso de que tuviera el visto bueno del Vaticano, Cobo podría haber tenido legitimidad para firmar dicho papel, pero la verdad solo la sabe él, ya que no ha querido pronunciarse al respecto.

Las mismas fuentes consultadas aseguran que se está barajando poner una demanda de conciliación a Cobo, para que lo explique ante un juez si estaba legitimado y si lo está porque no hace valer el poder de Parolin, o en caso de no estar autorizado, por qué ha firmado algo a sabiendas de que no está legitimado para ello.

Cronología de los hechos

El 4 de marzo de 2025, el cardenal Cobo y Félix Bolaños estampan su firma en un documento que no ha visto la luz hasta el 20 de enero de este año por el cual, el Gobierno de Pedro Sánchez se ve legitimado a profanar el Valle de los Caídos.

El 26 de marzo, sin todavía conocer ese documento, la Archidiócesis de Madrid asegura que lo único que ha sido acordado es la "no desacralización de la Basílica, así como el respeto a todos los elementos religiosos situados fuera de la misma".

Algo que no se cumple en el documento secreto firmado días antes, que dice así: "En el interior de la basílica se conservará como espacio destinado al culto la zona que ocupa el altar y las bancadas adyacentes" sin especificar un número concreto. Es decir, se autoriza al Gobierno a realizar intervenciones "artísticas y museográficas" en otras partes del interior de la Basílica como "no destinadas al culto" como son el vestíbulo, el atrio, la nave desocupada y la cúpula, la cual no ha defendido Cobo. Con este acuerdo, la Capilla del Santísimo también queda desprotegida.

Toda esta información que ha salido a la luz ha sido omitida por el Gobierno en todas sus comparecencias relativas a la resignificación del Valle. En sus declaraciones, los miembros del Ejecutivo solo se han referido a las intervenciones en el exterior de la basílica. Iñaqui Carnicero, secretario general de Agenda Urbana y amigo de la infancia de Pedro Sánchez, fue el encargado de anunciar el pasado 11 de diciembre el proyecto ganador para la resignificación del Valle.

En la rueda de prensa en la que se presentó el proyecto llamado ‘La Base y la Cruz’, Carnicero explicó que se realizará una "grieta" que romperá "la axialidad" del conjunto monumental, y añadió que "a través de esa grieta nos encontramos con un círculo abierto al cielo desde el cual podemos acceder al interior de la basílica".

Esta afirmación contrasta con el tercer punto del acuerdo firmado por Cobo, ya que el documento afirma que "el acceso al espacio de culto será independiente y tendrá lugar por la entrada principal de la basílica" y que se deberá "respetar y permitir dicho acceso independiente", hecho que contrasta con el anuncio en el que se aseguró que este nuevo espacio sería una zona "museográfica" dedicada a exposiciones que vayan en consonancia con la "ley de memoria democrática" del Gobierno. Es decir, el gobierno ha ocultado en sus comparecencias que ha cambiado parte del proyecto y la intervención urbanística en el Valle.

Y en este sentido, aquí se puede ver otra incoherencia de Cobo: "Cualquier otro aspecto relacionado con la resignificación es competencia exclusiva de la Santa Sede y el Gobierno", insistía la Archidiócesis de Madrid en el comunicado que emitieron después de haber firmado Cobo el acuerdo con Félix Bolaños.

Traducido: la Archidiócesis dijo que solo estaba acordada la "no desacralización" y que su papel era de "acompañamiento", pero días antes su arzobispo Cobo firmó un documento que delimitaba qué partes del interior se consideran espacio de culto y cuáles no y autorizaba al Gobierno a intervenir en el Valle.