Cuelgamuros se partirá en dos con una grieta horizontal y "democrática" para "romper el eje vertical de la dictadura"

Este martes se han conocido los detalles de cómo será la "resignificación" que pretende llevar a cabo el gobierno de Pedro Sánchez en el ahora llamado Valle de Cuelgamuros.

Tras un período de concurso público, el proyecto ganador lleva por lema 'La base y la cruz' y ha sido elegido por unanimidad por un jurado formado por miembros del propio gobierno, uno de la iglesia y "profesionales de prestigio". Lo más destacado arquitectónicamente es que se va a eliminar la escalinata de acceso a la basílica y se sustituirá por una "gran grieta" que partirá en dos el monumento. Según la nota del gobierno:

"La base y la cruz" destaca por proponer una nueva visión del conjunto monumental, creando un lugar de encuentro y diálogo, a través de un nuevo umbral que rompe con el eje vertical construido durante la dictadura para hacerlo horizontal y democrático, redefiniendo sus límites y dando mayor prioridad a la naturaleza que a la arquitectura.

Si el objetivo de Franco en 1959 fue que descansaran aquí caídos de ambos bandos de la Guerra Civil, ahora la imagen que se traslada es la de la Memoria Democrática socialista, una España partida en dos, una vuelta gráfica a los dos bandos.

En lugar de la escalinata para subir a la basílica, la mayor de la cristiandad, se construirá un soportal "semejante a una gran grieta horizontal que se extenderá de lado a lado por toda la explanada del recinto, aprovechando los cinco metros de desnivel", explican.

En los detalles del proyecto se ve que los visitantes accederán por la grieta a un vestíbulo circular de cuarenta metros de diámetro con el techo descubierto y de ahí se pasará o a la basílica o al nuevo centro de interpretación, que también será un espacio nuevo.

"Cómo debe ser la convivencia en la actualidad"

En el dossier del proyecto se explica que la intención "es redefinir el espacio para ayudar a los ciudadanos a entender qué sucedió y animarles a plantearse preguntas sobre cómo debe ser la convivencia en la actualidad". No hay que olvidar que la lección de historia la imparte este gobierno frentepopulista.

Añade:

La propuesta no destruye ni sustituye, sino que transforma los significados permitiendo que el lugar conserve su memoria al tiempo que adquiere un sentido nuevo.

El ganador fue anunciado por el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, uno de los amigos íntimos de Sánchez colocados a dedo. Lo recordarán porque en 2015 en una entrevista de televisión le pusieron a Sánchez un vídeo de Carnicero que vivía en Estados Unidos y el ahora presidente dijo eso de: "Tenemos que traerlo a España. Tiene que volver". Dicho y hecho, a un puesto que no existía y fue creado para él.

Decía Carnicero: "Se da más protagonismo a la naturaleza que a la arquitectura y se rompe la axialidad que tanto había caracterizado este monumento para producir una gran sombra, una grieta que facilita el encuentro, que invita al diálogo y a una visión más plural, más democrática". Interpreta las sombras como metáfora de la reflexión.

El gobierno explica que "sin recurrir a la demolición" ahora se "transforma la llegada en una experiencia de reencuentro entre arquitectura, historia y territorio".

La gran cruz seguirá en el Valle

Al final, permanecerá incólume la gran cruz de piedra, de 150 metros de altura y distinguida con el Premio Guinness, a pesar de que algunos miembros del gobierno habían expresado su deseo de derribarla.

La basílica también se intervendrá con la instalación de "algunos paneles para resignificar el lugar".

Las obras comenzarán en 2027 y durarán cuatro años y el presupuesto es de 30 millones de euros.

El proyecto ganador del concurso para "resignificar" Cuelgamuros ha sido redactado por los estudios Pereda Pérez Arquitectos (Pamplona) y Lignum S. L. (A Coruña). La retórica del acta del jurado añade:

una estrategia inteligente y de gran sensibilidad para introducir una lectura diferente y separada de la preexistencia. Por otro lado, se percibe una reformulación de los límites entre arquitectura y naturaleza en el nuevo tratamiento de la exedra."

El pasado mes de febrero en Roma el ministro de Presidencia, Félix Bolaños acordó con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, que se permitía la permanencia de los monjes benedictinos en la abadía. En estas negociaciones cayó el combativo prior Santiago Cantera, que siempre denunció las artimañas y el maltrato del gobierno con esta comunidad religiosa.