De profanar el Valle de los Caídos a la Sagrada Familia: esta es la artista que va a intervenir en la basílica

Las polémicas en torno a los espacios religiosos en España no dejan de desencadenarse. Después de todo el revuelo que ha generado la firma secreta entre el cardenal Cobo y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por el cual se autoriza al Gobierno de Pedro Sánchez a profanar el Valle de los Caídos, la Sagrada Familia toma el relevo y se encuentra en el punto de mira. El motivo principal es que para la finalización de las obras de la basílica se ha elegido a artistas no católicos, entre ellos una escultora llamada Cristina Iglesias, que ha formado parte del grupo de jurados del concurso para la "resignificación" de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

En concreto, Cristina Iglesias ha sido elegida para las obras de la futura fachada de la Gloria, concebida como el acceso principal al templo católico. El Patronato de la Junta Constructora del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia ha solicitado propuestas artísticas a esta escultora y a otros dos profesionales para esta parte del proyecto.

Cristina Iglesias, de sesenta y nueve años, ha representado a España en varias ediciones de la Bienal de Venecia y ha expuesto en el Guggenheim de Nueva York o en una gran retrospectiva en el Museo del Prado. Entre sus obras, destacan las puertas monumentales de la ampliación del Museo del Prado y Hondalea, en el faro de la isla de Santa Clara.

Denuncia de sectores eclesiásticos

Desde varios sectores eclesiásticos se ha denunciado la participación de Cristina Iglesias en las obras de esta parte de la Sagrada Familia. El sacerdote Francisco J. Delgado ha expresado a Libertad Digital su indignación de que la basílica de Antoni Gaudí haya confiado trabajos de gran carga simbólica a escultores que no son católicos o que no quieren que se les asocie con la Iglesia.

"Creo que es escandaloso que para una obra que es netamente católica se escojan escultores que o no tienen fe católica o no la viven con coherencia", ha criticado el padre Francisco J. Delgado en declaraciones a este diario.