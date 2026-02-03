Indignación por la elección de los escultores de la Sagrada Familia: "¿No hay artistas católicos?"

La elección de los artistas responsables de algunas de las obras más relevantes de la Sagrada Familia ha generado críticas desde el ámbito ecelsiástico. El sacerdote Francisco J. Delgado ha expresado su indignación ante que la basílica de Antoni Gaudí haya confiado trabajos de gran carga simbólica a escultores que no son católicos o que no quieren que se les asocie con la Iglesia.

El sacerdote ha señalado, en primer lugar, la elección del artista italiano Andrea Mastrovito, autor de la escultura del Agnus Dei que se instalará en la cruz que corona la Torre de Jesucristo, la más alta del templo. Según ha publicado en su perfil de X, Mastrovito le confesó a Chiara Curti –arquitecta y especialista en Gaudí– que aunque considera un honor trabajar en la Sagrada Familia, no desea ser identificado como un artista de la Iglesia, según una entrevista de la arquitecta en El Debate.

Esto es lo que dice el escultor que han elegido para el remate de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia.

¿No hay artistas católicos que consideren un honor que su obra sea puesta al servicio de lo sagrado y del culto a Dios? Estoy seguro que sí, y yo conzco a varios.… pic.twitter.com/uc9It1aemF — Francisco J. Delgado (@PadreFJD) February 2, 2026

Para el sacerdote, estas afirmaciones han resultado especialmente graves por tratarse de una intervención directamente vinculada a la simbología del templo cristiano. "Creo que es escandaloso que para una obra que es netamente católica se escojan escultores que o no tienen fe católica o no la viven con coherencia", ha denunciado Francisco J. Delgado en declaraciones a este medio.

La fachada de la Gloria y la elección de artistas

La crítica se ha extendido también a la futura fachada de la Gloria, concebida como el acceso principal al templo. El Patronato de la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Familia ha solicitado propuestas artísticas a Miquel Barceló, Cristina Iglesias y Javier Marín para esta parte del proyecto.

En este contexto, Delgado también ha cuestionado la elección de Cristina Iglesias, al recordar que ha formado parte del jurado del concurso para la resignificación del Valle de Cuelgamuros. "También han elegido, para la fachada de la Gloria, entre otros dos, a Cristina Iglesias, que ha formado parte del grupo de jurados del concurso para la profanación de la Basílica de La Santa Cruz del Valle de los caídos", ha denunciado en sus redes sociales.

Pero es que también han elegido, para la fachada de la Gloria, entre otros dos, a Cristina Iglesias, que ha formado parte del grupo de jurados del concurso para la profanación de la Basílica de La Santa Cruz del Valle de los caídos.https://t.co/gommy35rl9 pic.twitter.com/ORjXCdk9zu — Francisco J. Delgado (@PadreFJD) February 2, 2026

Una obra culminante en el centenario de Gaudí

La polémica se produce en pleno avance de los trabajos para culminar la Torre de Jesucristo, cuya cruz alcanzará 17 metros de altura y estará recubierta de cerámica blanca esmaltada y vidrio, tal y como había previsto Antoni Gaudí. En su interior se instalará el Agnus Dei de Mastrovito, siguiendo el proyecto original del arquitecto.

Coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí, la finalización de esta torre está llamada a convertirse en uno de los grandes hitos históricos de la Sagrada Familia. Para Francisco J. Delgado, precisamente por ese valor simbólico para el cristianismo, la elección de los artistas debería responder no solo a criterios artísticos, sino también estar alineado con el significado religioso del templo.