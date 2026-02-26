El Juego de Tronos de DC: ¿Qué hubiera pasado si Superman y Batman hubieran crecido en la Edad Media?

Ha tardado en llegar a mis manos porque no pudimos reseñarlo cuando llegó con la extinta ECC, pero ya lo he podido leer y gozar. ¡Qué maravilla es este 'Caballeros Oscuros de Acero'! En este Elseworlds, Tom Taylor lleva a los héroes de DC a la época de los castillos y las armaduras, creando un thriller político y superheroico que supera el sobresaliente para llegar a la matrícula de honor.

DC, Juego de Tronos, Edad Media... Todo en un cómic. Enseguida nos metemos de lleno con ello. Antes, ficha técnica: guion de Tom Taylor, dibujo de Yasmine Putri y Caspar Wijngaard, cartoné tapa dura con sobrecubierta, editorial Panini; contiene 'Dark Knights of Steel' 1-12 y 'Dark Knights of Steel: Tales from the Three Kingdoms', 408 páginas y un precio de 48 euros.

Cojan su caballo y síganme.

El Juego de Tronos de DC

La historia es made in Edad Media y made in DC. John Constantine tiene una revelación de niño en forma de profecía, la cual revela que dioses que vienen del cielo acabarán con la humanidad y la someterán a su voluntad. Justo en ese momento algo cae a la Tierra y ya se pueden imaginar que tiene algo que ver con cierta 'S' en el pecho. Pues bien, no voy a revelar todo, pero años después veremos un mundo compuesto por varios reinos que se verán enfrentados por un asesinato real. Real, de realeza. No digo más para no hacer spoiler. Pero todo forma parte de una conspiración que hace que todo lo que veamos tenga su truquillo. ¡Menudos giros de guion da Taylor! ¡Qué bueno es!

Veremos a Batman, Superman, Wonder Woman, Green Arrow, Constantine, Alfred, Hiedra Venenosa, Harley Quinn, Lex Luthor, Canario Negro, Linterna Verde... Algunos en su papel habitual, pero con un contexto muy diferente y lleno de sorpresas, y otros con un rol que te dejará sentado de golpe. No solo crea una buena historia y un Juego de Tronos de DC épico, sino que Taylor se permite una serie de licencias sorprendentes que le dan el toque final a un cómic espectacular.

Lo mejor, por supuesto, es ir descubriendo las nuevas versiones de los personajes, su traje en esta época y qué papel tienen en la guerra que se avecina. Están todos o casi todos, aunque algunos, como Aquaman, se los han guardado para otro momento. Sí, esto no acaba aquí y menos mal, porque realmente adoro este Elseworld.

Por otro lado, este cómic, como pasa con todos, demuestra que si hay un personaje en la historia de los cómics que se come al resto con su mera presencia, ese es Batman. Sin duda. Aquí el que manda es él. Ni Superman ni nadie. Ver al murciélago con un traje hecho de una armadura medieval es increíble. La imagen no solo es potente, sino que consigue que estés todo el cómic deseando que vuelva a salir el caballero oscuro. Os dejo dos ejemplos:

Si tengo que elegir algún otro personaje, también me quedo con mi buen amigo John Constantine. Como siempre, la acaba liando. De hecho, es su profecía la que arranca todo y, aunque sea más el Constantine suavizado de DC y no el de Vértigo, John siempre convence.

Siguiendo con el tema visual, el apartado artístico es tremendo. Las batallas, las ciudades, el bosque dominado por una gran versión de Hiedra Venenosa e incluso alguna que otra imagen naval que te deja con la boca abierta.

Si le tengo que poner un pero, que me cuesta un mundo, os diría que una vez revelado el misterio final baja un poco el nivel, pero hablo de bajar del 11 al 10. Además, está la edición con una sobrecubierta que cubre una portada y contraportada espectacular. Eso, sumado a que, aparte de la historia central de 12 grapas, hay varias más con otras secundarias. Y la faena se remata con portadas alternativas al final que son puro arte.

Conclusión: de lo mejor que se ha hecho de superhéroes en los últimos años. Tom Taylor es un genio y el dibujo de Yasmine Putri es una barbaridad. La historia te atrapa desde el primer momento y las versiones alternativas de cada personaje son más que acertadas, especialmente las de Batman. Si gustan, disfruten de la lectura.