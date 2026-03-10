'Killjote' gana el Certamen de Cortometrajes de The Core en el Festival de Málaga

The Core, escuela de referencia en formación audiovisual, perteneciente a Planeta Formación y Universidades, ha anunciado el ganador de su primer Certamen de Cortometrajes, organizado en el marco del Festival de Málaga. El cortometraje 'Killjote', escrito y dirigido por Ángel Villahermosa, se ha alzado con el triunfo tras un riguroso proceso de selección entre más de 200 candidaturas presentadas por jóvenes talentos de todo el país.

El jurado, compuesto por destacados profesionales del sector, como el cineasta Rubin Stein y la directora de fotografía Irene García-Martínez, ha destacado de Killjote su capacidad para hibridar géneros y su impecable trabajo técnico. El cortometraje, una ficción de 11 minutos protagonizada por las reconocidas actrices Consuelo Trujillo y Luisa Gavasa, sumerge al espectador en una historia en la que el costumbrismo de las vecinas de la calle Cristo se ve alterado por sucesos extraños, combinando elementos de comedia negra, thriller y justicia social.

'Killjote' recibirá la Biznaga del Festival de Málaga el 14 de marzo en el Cine Albéniz de Málaga. Posteriormente, el ganador asistirá a la gala de clausura en el Teatro Cervantes, donde desfilará por la alfombra roja del festival. Mercedes Agüero, decana de The Core y encargada de entregar el galardón el próximo sábado, ha subrayado la importancia de esta iniciativa para conectar a los jóvenes creadores con la industria real. "En The Core, tenemos el firme compromiso de actuar de puente entre el talento emergente y el mercado profesional. Haber recibido más de 200 cortometrajes en esta primera edición demuestra la vitalidad de nuestros jóvenes creadores. 'Killjote' es un ejemplo perfecto de la excelencia que buscamos: una historia con voz propia, una técnica brillante y un reparto de primer nivel", indicó.

Además del reconocimiento institucional, el premio incluye la proyección del cortometraje en las sesiones oficiales del Festival de Málaga, su incorporación al catálogo de Atresplayer durante un año y mentoría especializada adaptada a las necesidades del equipo por parte del ecosistema profesional de The Core.