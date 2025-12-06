Guillermo Francella: "No comulgo con el cine que le da la espalda al público"

Guillermo Francella y Dani Rovira, protagonistas de Playa de Lobos han pasado por los micrófonos de esRadio en esCine para desgranar la película, un proyecto inquietante y emocional donde el guion y la relación entre personajes sostienen toda la historia. Un turista se niega a levantarse de la hamaca que el responsable del chiringuito tiene que recoger. Poco a poco se da cuenta que la visita de ese turista no es casual.

Guillermo Francella ha destacado desde el inicio la singularidad del proyecto: "Cuando leí el guión, me pareció muy atractivo, había una mezcla de un montón de cosas. Se empezaba a oscurecer, de golpe había momentos oníricos y a mí ese universo me empezó a atraer". Con esa mezcla como punto de partida, el actor argentino ha profundizado en la importancia de la dirección: "Confié en Javier Veiga plenamente, aún no conociéndolo, pero lo veía muy seguro con lo que quería emprender".

'Playa de lobos'.

El proceso de preparación permitió que, al llegar al rodaje, la película fluyera con naturalidad: "Tanto Dani como yo estábamos muy comprometidos y Javier Veiga también, con mucha pasión". La expectativa ahora se centra en la reacción del público: "La película ya no es más nuestra, es de ellos, y tengo muchos deseos de ver cuál va a ser la reacción", ha afirmado el actor Francella.

Transgénero, inclasificable y "rara avis"

Dani Rovira ha subrayado que la sorpresa será doble: "La gente se va a sorprender por los dos". El actor ha reflexionado sobre la imposibilidad de encasillar la película: "No sé cómo harán las revistas y la crítica con esto de etiquetar, de catalogar… es como, ¿de qué género es la vida?".

Para Rovira, Playa de Lobos abraza esa indefinición: "Puede ser una comedia, de repente un musical o un thriller, pero luego es como inquietante. Es una rara avis". Y ha celebrado esa libertad artística: "Toda cosa que se escape de una catalogación a mí me gusta. Cuando existe la posibilidad de que dos amigos vayan a verla y cada uno se lleve un mensaje, me parece interesantísimo".

La narrativa, ha admitido, juega con el desconcierto: "El espectador siempre quiere saber qué pasa, y en esta peli casi hasta última hora no sabe muy bien qué pasa". Francella ha compartido esa percepción tras una primera reacción recibida de una espectadora: "’¡Ay, qué incómoda que me sentía por un momento! Que no podía moverme de la butaca’. Ahí está pasando algo, se genera un hecho artístico".

Entre la ternura y lo inquietante

En Playa de Lobos, los personajes se mueven entre la cotidianidad y un trasfondo más oscuro. Guillermo lo ha explicado a través de la rutina de su personaje: "Es un muchacho simple que trabaja en un hotel de turistas: atenderlos, poner y recoger las tumbonas…". La tensión surge cuando esa rutina queda alterada.

Rovira, por su parte, se ha adentrado en la fragilidad emocional de su personaje: "Es una persona muy sencilla, como que soy el mecanismo de un perrete". Y ha descrito su evolución dramática: "Es como ver al verdugo y a la víctima".

Lo popular como virtud

Guillermo Francella ha reflexionado también sobre su forma de entender la interpretación: "Intentar ser lo más verosímil posible, que tenga identificación". Y ha reivindicado un cine conectado con el público: "Soy un peleador a ultranza de que no comulgo con el cine que le da la espalda al público. Lo popular no tiene de ningún modo que estar reñido con la calidad".

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa.