El gran Carlos Areces lo dijo a modo de gag en la gala de los Premios Goya del año 2013. En la edición número 27 pidió tres categorías nuevas: "Mejor desnudo gratuito, mejor comedia no pretendida y mejor actor joven al que se le entienda, esta que sea honorífica". La segunda categoría de la broma ha cobrado todo su sentido en el Festival de Málaga con la nueva película de Ángeles González-Sinde.

Juan (Darío Grandinetti) y Gloria (Adriana Ozores) llevan años divorciados. Los dos viven en Argentina y reciben una brutal noticia: su única hija, que vive en España y con la que llevan años sin hablar, acaba de ser asesinada. La falta de contacto hace que no supieran ni siquiera que eran abuelos, el pequeño está en paradero desconocido al igual que el marido, principal sospechoso. Con esta premisa, ¿cómo se explican que el público asistente en Málaga se riera en demasiadas escenas?

Después de Kim, que así se llama el título de la directora que fuera ministra de Zapatero y presidenta de la Academia de Cine, es la adaptación de una novela escrita por la propia cineasta. El principal problema de la cinta es que el espectador no sabe qué tono tiene, ¿es un drama, una comedia, una historia de suspense? Ángeles González-Sinde ha dicho en Málaga que Después de Kim es "un thriller emocional sobre el duelo, los vínculos rotos y la posibilidad de reconstruirse". Qué bonito suena y qué poco veo eso en la película.

La directora ha sabido escoger muy bien al reparto, a la habitual en su filmografía Adriana Ozores ha sumado a Darío Grandinetti. El actor argentino realiza un gran trabajo como nos tiene acostumbrados, pero se ha llevado el personaje a su terreno, a lo que sabe hacer muy bien. Adriana, por su parte, aún estando en piloto automático está más que correcta, es lo bueno de tener actores talentosos, que están por encima de la película y de un mal guion.

Adriana Ozores y Darío Grandinetti.

Y esto es lo que más me llega a sorprender, que González-Sinde, que ha escrito guiones fantásticos como El comensal, sobre el dolor constante de las víctimas de ETA; o La buena estrella, falle precisamente en la escritura. Claro, que también tiene Mentiras y gordas en su currículum.

Con Benidorm como escenario principal con turistas borrachos, jubilados marchosos y rusos como invitados especiales asistimos, entre otras cosas, a la peor persecución en coche que puedo recordar. A poco que pienses un poco en la evolución de la trama encuentras más agujeros negros que Stephen Hawking. El problema es que la historia de los personajes de Darío y Adriana, que podría haber sido muy interesante, sólo está apuntada sin llegar a profundizar para poder terminar de entender por qué hacen lo que hacen.

Polémica en la alfombra roja

Málaga ha sido siempre el festival español de las alfombras rojas por antonomasia. San Sebastián puede tener a Angelina Jolie, Jennifer Lawrence o Colin Farrell pero el ambiente de Málaga es inigualable. Jóvenes desde primera hora de la mañana guardando sitio para estar las primeras en la alfombra roja del teatro Cervantes o haciendo guardia en la puerta del hotel en donde se alojan los actores. Este año el más perseguido y gritado, por ahora, ha sido Arón Piper.

En la izquierda jóvenes haciendo guardia en la puerta del hotel y en la derecha en la alfombra roja del teatro Cervantes.

Esto no es algo de esta 29 edición sino que ha sido la tónica dominante durante los casi 30 años de vida del festival. Aquí hemos visto cómo han sacado por puertas traseras a Mario Casas con auténticas turbas de chicas gritando de un lado a otro o cómo Miguel Ángel Silvestre casi es estrangulado al hacerse una con el extremo del fular que llevaba al cuello.

Por la alfombra roja de Málaga no sólo pasan los actores que presentan películas en el certamen sino rostros jóvenes y muy populares en series de TV a los que la organización invita para "dar color" y provocar el delirio definitivo.

Sin embargo, en los últimos años también están siendo invitados influencers que nada tienen que ver con el cine. Este fin de semana la influencer Ona Gonfaus ha sido una de las que ha pasado por la alfombra roja. Durante una breve entrevista con 101 TV Málaga la compañera le pide que recomiende una película. La respuesta: "No sé, una peli... qué rollo".

📽️La influencer Ona Gonfaus ha sorprendido en la alfombra roja por llevar un vestido de colores fríos con una espalda abierta. Además ha destacado que está "deseando ver a Aron Piper", de entre todos los famosos que visitan esta semana el Festival de Málaga. 🤝 @repsol

📱Más… pic.twitter.com/6NhByWw6XF — 101TV Málaga (@101tvMalaga) March 7, 2026

Recordemos que estamos en un festival de CINE y esta invitada por el festival de cine le parece un rollo las películas de cine. "No sé, alguna película española ya que estamos en el Festival de Málaga", le insiste la periodista. "La última de Ocho apellidos". Alguna campana parece que había oído. El Festival de Málaga no necesita a estos personajes en absoluto.

Esto no es algo exclusivo del Festival de Málaga. ¿Qué pintaban Dulceida o Fabiana Sevillano en los Premios Goya? Incluso algunas distribuidoras están incluyendo a influencers en las jornadas de las entrevistas con los actores.

En una de esas entrevistas, en la sala donde esperamos la prensa antes de que sea nuestro turno, pude escuchar la conversación de tres jóvenes: "Yo les voy a pedir que la respuesta no dure más de 20 segundos". A quienes se lo iban a decir son algunos de los actores más importantes del momento. No me pude resistir y les pregunté de qué medio eran, "bueno, somos creadoras de contenido". No hay más preguntas señoría, poco nos pasa.