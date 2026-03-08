"Hola mamá. He tenido un problema, me han detenido y necesito dinero". Miles de estos mensajes se mandan a diario. Pueden sustituir detenido por 'roto el móvil', pero el objetivo es el mismo: timar al destinatario.

Es la técnica conocida como smishing y seguro que cuando lo han recibido han pensado que quién puede caer en estos timos. Pues hay gente buena que cae en la trampa, sirva como ejemplo la señora de Granada que pensaba que estaba mandando dinero a un Brad Pitt en apuros económicos y que extrañamente le escribía en español. En ese caso los timadores buscaron a personas vulnerables con carencias afectivas.

¿Qué pasaría si los timadores dan con la persona equivocada? Por ejemplo, con una entrañable abuela de 93 años que no duda en buscarlos por toda la ciudad como si de Tom Cruise en Misión Imposible se tratara. Esta es la premisa de Thelma, la venganza nunca ha sido tan dulce, una divertida y tierna comedia de acción que este fin de semana llega a Movistar Plus+.

El director Josh Margolin se inspiró en lo que le ocurrió a su propia abuela, Thelma, cuando unos timadores haciéndose pasar por su nieto la intentaron timar. En la película la estafa llega a suceder a través de una llamada telefónica en la que un joven dice: "Abuela, me han detenido y necesito que ingreses 10.000 dólares a modo de fianza para que me suelten". La protagonista, de 93 años, angustiada por el destino de su querido nieto, pica en el anzuelo.

Pero una vez que descubre que ha sido timada no se resignará a dar por perdidos los diez mil dólares. De esta forma se embarcará en una aventura para dar con los criminales. Por el camino tendrá un empeño: que la gente sea buena y haga lo correcto. La película aborda temas como el envejecimiento y la autonomía de nuestros mayores y cómo a menudo son infantilizados, tanto por la sociedad como por sus familias.

June Squibb es la veterana actriz que reparte estopa a diestro y siniestro y que tiene más carisma que muchos de los protagonistas del cine de acción. Thelma, la venganza nunca ha sido tan dulce no es el único estreno en streaming, los repasamos todos.

Centenario de Paco Rabal

FlixOlé celebra el centenario de uno de los actores más icónicos de nuestro cine con una colección que recoge lo mejor de su filmografía. Se incluyen títulos tan emblemáticos como Viridiana, Los santos inocentes o Truhanes, además del estreno de cuatro nuevas películas en la plataforma como Llanto por un bandido, Trío de damas, Fra Diávolo o Goya, historia de una soledad. Este esfuerzo por preservar la identidad cultural española a través del cine es, sin duda, una de las grandes virtudes de la plataforma, además de su catálogo.

Rangers vs aliens

Cambiando de tercio hacia las plataformas internacionales, Netflix presenta Máquina de guerra, una propuesta de acción y ciencia ficción protagonizada por Rangers del Ejército de los Estados Unidos. La trama sitúa a este equipo de élite frente a una amenaza extraterrestre inesperada durante un proceso de selección. La cinta se presenta como una opción de entretenimiento puro que explora la capacidad de supervivencia humana en entornos desconocidos, un tema recurrente en la ficción militar contemporánea.

Marginalidad francesa

El cine social francés también tiene su hueco con la tercera entrega de Suburbanos 3 en Netflix. La película narra las vicisitudes de tres hermanos marcados por la influencia de la calle, la música y las decisiones políticas en el ámbito municipal. A través de sus historias, se refleja la complejidad de la vida en la periferia y cómo las acciones del pasado condicionan el futuro de toda una familia. Es un ejemplo de cómo el cine puede servir para retratar las tensiones sociales de la Europa actual sin caer en el panfleto simplista.

Romance juvenil

Para los aficionados al romance juvenil, Prime Video estrena El quarterback y yo, una historia que explora los dilemas de una bailarina ambiciosa y una estrella del fútbol americano al finalizar su etapa universitaria. Más allá de la trama sentimental, la película plantea el conflicto entre el éxito profesional y los afectos personales, un dilema clásico que resuena en las nuevas generaciones que buscan su lugar en un mundo competitivo.

Finalmente, llegan producciones con un corte más psicológico o histórico, como Mirada asesina en Movistar Plus+, que enfrenta la ciencia médica con lo sobrenatural, y la película Mongol, disponible en Filmin y Prime Video. Esta última, ambientada en 1910, es una épica sobre el honor, la traición y la lucha por la justicia de un joven nómada. El cierre lo pone Parque Lezama en Netflix, una adaptación de Juan José Campanella protagonizada por Eduardo Blanco, que explora la amistad improbable entre un militante comunista y un hombre pragmático.

