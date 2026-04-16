Toledo abre sus claustros y capillas con una inmersión teatralizada

Toledo quiere invitar a los todos los ciudadanos a conocer su legado de una forma diferente. Tras inaugurar en marzo su calendario de aperturas extraordinarias con el exitoso acceso inédito a torres y alminares en marzo, abre los muros conventuales y espacios de recogimiento apenas accesibles hasta ahora los próximos 18 y 19 de abril.

Durante este fin de semana, y con entrada libre y gratuita, se abrirán al público enclaves únicos de claustros y capillas, restaurados por el Consorcio de Toledo, que cumple 25 años. Las rutas serán guiadas, y teatralizadas, incorporando actores que recrean escenas históricas, leyendas y costumbres en los propios espacios donde ocurrieron.

La experiencia inmersiva "muestra el patrimonio en su contexto original para devolverles su dimensión cotidiana y humana" y hace "accesible un legado que durante siglos ha permanecido reservado".

Los espacios incluidos en estas jornadas son las Capillas de la Iglesia del Convento de Carmelitas Descalzos (sábado y domingo de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30); la Sala Capitular y el Claustro de las Procesiones del Convento de San Clemente (sábado y domingo de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30); la Capilla de San Jerónimo, Capilla de San Juan y Claustro del Convento de Concepcionistas (sábado y domingo de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:00); Patio de la Enfermería y Puertas del Refectorio bajo del Convento de Santa Isabel de los Reyes (sábado de 11:00 a 13.30 y de 16:30 a 18:30 y domingo de 11:00 a 13:30).