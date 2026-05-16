El español que se codeó con Chaplin, Sinatra y Rita Hayworth

Xavier Cugat fue una de las figuras españolas más reconocidas en el Hollywood de los años 40 y 50. Violinista, director de orquesta, empresario y caricaturista, el músico catalán convirtió la rumba, el mambo o el cha-cha-chá en ritmos populares en Estados Unidos. Su autobiografía repasa su trayectoria entre la música, el cine y la vida social de la época.

El libro ha sido comentado en el espacio Biografías de Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio junto al editor Javier Jiménez, que ha destacado su impacto internacional.

El español que triunfó en Hollywood

Nacido en Gerona y criado en Cuba, Cugat inició su carrera como violinista clásico antes de orientarse hacia la música latina. En Estados Unidos encontró el escenario perfecto para popularizar estos ritmos en hoteles, salas de fiesta y clubes de Nueva York, Los Ángeles o Las Vegas.

Según Javier Jiménez, "lo latino se impone gracias a personajes como Cugat", que logró abrirse paso en la industria del entretenimiento y codearse con figuras como Rita Hayworth, Charles Chaplin o Gloria Swanson.

También tuvo relación profesional con músicos como Frank Sinatra, que llegó a grabar sus primeros discos con su orquesta. Su importancia quedó reflejada en el prólogo de sus memorias, firmado por el propio Sinatra.

Cine, negocios y un personaje mediático

Además de la música, Cugat participó en películas de Hollywood y desarrolló proyectos empresariales ligados al ocio. Su imagen pública quedó asociada a los trajes llamativos, los chihuahuas y una intensa vida social.

El editor recuerda que "tenía el talento de un gran emprendedor" y convirtió su nombre en una marca reconocida dentro del entretenimiento estadounidense.

El libro también recoge anécdotas sobre su relación con distintas figuras del cine y la música. Algunas de ellas mezclan hechos reales con episodios recreados por el propio artista. "Hasta tenía gracia contando aquellos chascarrillos y aquellas anécdotas de su vida", señala Javier Jiménez.

Un legado musical y cultural

Cugat también fue conocido por su papel como descubridor de talentos y por su entorno artístico, en el que figuraron intérpretes como Abby Lane o Charo Baeza.

La reedición de sus memorias busca recuperar la figura de un músico que contribuyó a popularizar los ritmos latinos en Estados Unidos y que llegó a vender millones de discos durante su carrera.