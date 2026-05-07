El choque con Tesla y la verdad sobre los inventos de Thomas Edison

Thomas Alva Edison fue uno de los inventores más influyentes de la historia de la tecnología moderna. Su figura está ligada a la electrificación de las ciudades, al desarrollo de dispositivos como la bombilla o el fonógrafo y al nacimiento de la innovación industrial tal y como se conoce hoy, en un momento en el que la ciencia y la ingeniería aún no estaban completamente alineadas.

El divulgador de astronomía Roberto Pascua ha hablado en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio sobre la figura de Thomas Alva Edison dentro de un recorrido por la historia de la electricidad y el papel de los grandes inventores en el paso de la ciencia a la tecnología moderna.

Edison y una época en la que la ciencia iba por detrás de la técnica

Pascua ha recordó que entre 1830 y 1880 se produce una etapa de fuerte desarrollo de aplicaciones eléctricas sin un marco teórico completamente asentado. En ese contexto, ha explicado, "la ingeniería empezaba a dominar, pero la ciencia todavía no entendía realmente lo que estaba ocurriendo".

Según ha señalado, la llegada de la teoría del electromagnetismo de Maxwell en la década de 1860 marca un punto de inflexión, pero antes de ese avance muchos inventores trabajaban casi por ensayo y error. Edison se inscribe precisamente en esa etapa de transición.

Infancia complicada y formación irregular

El relato ha comenzado con la infancia del inventor, que fue escolarizado con dificultades. Según ha explicado Pascua, "su paso por la escuela fue breve y conflictivo, hasta el punto de que su madre decidió educarlo en casa", lo que le permitió desarrollar una gran capacidad de lectura, aunque con un contacto social más limitado.

En su adolescencia comenzó a trabajar vendiendo periódicos en trenes, etapa en la que realizó sus primeros experimentos. Uno de esos episodios terminó con un incidente en un vagón de mercancías, lo que marcó el inicio de su reputación como joven inquieto y autodidacta.

Más adelante, un gesto de ayuda en una estación de tren le abrió la puerta a su primer empleo como telegrafista, un trabajo que le permitió seguir experimentando y familiarizarse con la tecnología de la época.

De inventor práctico a figura clave de la industria eléctrica

Ya en su etapa como inventor independiente, Edison desarrolló proyectos como una máquina para el recuento de votos o mejoras en sistemas de transmisión de datos, aunque no todos ellos tuvieron éxito comercial inmediato.

Su gran salto llegó con la creación de su laboratorio en Menlo Park, donde organizó un sistema de trabajo en equipo para desarrollar patentes de forma continua. Allí se consolidó su papel en la mejora de tecnologías ya existentes, como el teléfono de Graham Bell, al que incorporó avances en la transmisión del sonido.

También en ese entorno desarrolló la bombilla eléctrica, uno de sus inventos más conocidos, a partir de trabajos previos de otros investigadores sobre la iluminación mediante filamentos.

La polémica sobre el "robo de ideas"

Uno de los puntos más controvertidos de su figura, según ha recordado Pascua, es su relación con la autoría de los inventos. Edison llegó a ser acusado de apropiarse de ideas ajenas, una crítica ante la que él mismo respondía con ironía: "Yo robo, igual que hacen otros, lo que pasa es que yo sé robar mejor".

El divulgador ha enmarcado estas declaraciones en el contexto de una época en la que la frontera entre mejora, adaptación e invención no siempre estaba claramente definida.

El choque con la corriente alterna y Tesla

Pascua ha explicado que el estadounidense defendía la corriente continua, lo que limitaba su capacidad para extender la electricidad a grandes distancias. Tesla, en cambio, apostaba por la corriente alterna, que acabó imponiéndose como estándar. Esa diferencia tecnológica, ha señalado, fue clave en la llamada "guerra de las corrientes".

En la parte final de la intervención, Roberto ha subrayado que Edison falleció en 1931 mientras seguía trabajando en nuevas patentes, dejando tras de sí un legado vinculado al desarrollo de la iluminación, el sonido grabado y la industrialización de la innovación tecnológica.

Pascua ha enmarcado su figura como la de "un inventor práctico, más centrado en resolver problemas que en desarrollar teorías científicas completas, lo que marcó tanto sus éxitos como sus limitaciones".