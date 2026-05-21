Jiménez Losantos a Mayor Oreja: "¿Por qué no se presenta este señor a las elecciones?"

Este jueves Federico Jiménez Losantos ha presentado en el patio de la Infanta de la Fundación Ibercaja el libro Una verdad incómoda. Testimonio de una época: contra el silencio y la mentira, de Jaime Mayor Oreja, exministro de Interior y presidente de la Fundación NEOS.

En un diálogo, Jiménez Losantos y Mayor Oreja han repasado asuntos de actualidad como la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el cerco de corrupción que rodea a Pedro Sánchez, la división de la derecha; y también los acontecimientos recientes de la historia de España que han cambiado el destino de nuestro país, como los atentados del 11 de marzo o la derrota de ETA, "unas mentiras clamorosas".

Dos miedos, tres trampas y tres mentiras clamorosas

El exministro señaló los "dos miedos" y las "tres trampas". El primero de los miedos surgió en 1997, cuando millones de jóvenes vascos y españoles se movilizaron espontáneamente con las manos blancas en una corriente social que el PNV no controlaba ni dirigía. El segundo llegó tras la mayoría absoluta del Partido Popular en el año 2000, que provocó un reposicionamiento estratégico de los partidos nacionalistas y socialistas.

Las tres trampas fueron otros tantos acuerdos políticos que ocultaron su verdadera causa —la autodeterminación— bajo el efecto visible de distintos estatutos y procesos de paz. La última y más duradera de ellas es el proceso catalán de independencia, "la nueva vanguardia del movimiento nacionalista en su conjunto", una antorcha que recogió el independentismo catalán cuando ETA anunció el cese definitivo de su actividad en 2011.

Sobre ese cese, el exministro fue rotundo al desmontar lo que calificó como la tercera gran mentira del periodo: "No se ha derrotado a ETA. ETA no es solo pasado, es presente y futuro. ETA es la lógica del proceso de gobernación del País Vasco y Navarra". A su juicio, los llamados procesos de paz han respondido siempre a la misma ecuación: "Paz para la sociedad, poder para los nacionalistas".

"Ha acertado siempre"

Jaime Mayor Oreja también señaló dos fechas que no deben caer en el olvido. La primera, octubre de 2011, cuando el cese definitivo de ETA coincidió, no por casualidad, con el desastre electoral de Zapatero. La segunda, pocas semanas antes de la moción de censura de 2018, cuando ETA anunció su disolución: "Lo hace porque ya el proceso se hace gobierno", afirmó, sugiriendo una coordinación política de fondo entre ambos acontecimientos.

Federico Jiménez Losantos arrancó su intervención con una pregunta dirigida al público. "Se preguntarán", decía, "¿por qué no se presenta este señor a las elecciones?". Ha reivindicado la figura de Mayor Oreja con una comparación literaria de peso: "Era Casandra: acertó siempre, pero con la maldición de que la gente no le creía. Yo sí le creí, porque lo que decía Jaime tenía una lógica evidente". Federico Jiménez Losantos situó el libro en el contexto de lo que describió como un despliegue totalitario moderno, recordando que "el comunismo nunca cede, el comunismo negocia", y trazando un paralelismo entre la estrategia de la izquierda radical española y los modelos históricos del totalitarismo europeo.

Jiménez Losantos también reflexionó sobre la brecha entre la derecha social y la derecha política en España, apuntando que mientras el votante conservador ha permanecido fiel a valores como la familia, la propiedad y la nación, sus representantes políticos han cedido sistemáticamente. "El votante de la derecha vota valores; le da igual qué político diga que los va a defender", sostuvo, en una crítica implícita a las sucesivas direcciones del Partido Popular.

Mayor Oreja cerró el acto con una nota de esperanza que resume, según él, el espíritu del libro: "La verdad siempre, siempre, prevalece sobre el relato y la mentira". Una convicción que, a sus ojos, justifica haber escrito un testimonio que incomoda precisamente porque dice lo que otros prefieren no escuchar.

Federico, por su parte, hacía una defensa de la libertad individual. Decía: "A la gente le gusta vivir en rebaño, no le gusta la libertad en absoluto. La gente quiere seguridad, no libertad, una seguridad en manada, pues se siente más segura, más acompañada. El problema es que no se puede vivir dignamente sin libertad. Y para tener tu libertad necesitas tener la libertad a tu alrededor porque, si no, no hay forma". Recordaba un poema de Jorge Guillén, con una "idea buena". Es el que dice: «Dictador, la palabra cotidiana:/ ése que al despertarse/ dice en silencio al sol,/ matinal confidencia: ¡viva mi libertad!»

Sobre Zapatero, el presidente de Libertad Digital advertía: "El éxito del diablo es hacer creer que no existe".