Jaime Mayor Oreja: la incomodidad de un testimonio

¿Pueden ser incómoda una verdad o serlo un testimonio? Se llama incómodo a lo que causa una molestia, pero según la segunda acepción del María Moliner lo es asimismo aquello que causa "violencia moral", esto es, lo que impide eludir la responsabilidad ante una decisión o lo que exige de nosotros un compromiso que nos obliga a definir posición, nos cierra la puerta de toda evasión y nos fuerza a hacer visible quiénes somos, qué pensamos y qué vamos a hacer. El testimonio veraz sólo es incómodo para los truhanes del relato.
¿Por qué podría ser una verdad algo incómodo para alguien? En realidad, lo incómodo, por dañino, es actuar sin conocimiento de la verdad, sobre todo de la propia. ¿Cómo acertar en la vida si se transige con datos falsos y argumentos extraviados? Es bien sencillo. Cuando se deja de aspirar a una vida auténtica, a la vida que hace lo que hay que hacer según la convicción que se tiene, se terminará haciendo cualquier cosa, decía Ortega, incluso la más traidora al proyecto original.