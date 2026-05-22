La mujer detrás de edificios imposibles que acabó cambiando ciudades de todo el mundo

Zaha Hadid cambió la forma de entender la arquitectura contemporánea con edificios de curvas imposibles, formas dinámicas y estructuras alejadas de la geometría tradicional. Aunque durante años muchos consideraron inviables sus diseños, acabó convirtiéndose en una de las arquitectas más influyentes del mundo y en la primera mujer en recibir el Premio Pritzker, considerado el Nobel de Arquitectura.

Su trayectoria ha sido repasada en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio junto a la historiadora del arte Isabel SanJuan, que ha definido a Hadid como una creadora de edificios que parecen "esculturas gigantes".

De Bagdad a Londres: una arquitecta contra todos los pronósticos

Zaha Hadid nació en Bagdad en 1950, en una familia musulmana abierta culturalmente, algo que, según Isabel SanJuan, desmiente parte de los estereotipos asociados al Irak de mediados del siglo XX. Tras estudiar Matemáticas en Beirut, se trasladó a Londres para formarse en una de las escuelas de arquitectura más prestigiosas del mundo.

Desde muy pronto destacó entre sus compañeros, aunque no siempre fue una ventaja. Sus profesores la describían como una mujer con "una imaginación extraordinaria, pero con ideas imposibles de construir".

Durante décadas, Hadid ganó prestigio internacional sin apenas levantar edificios. Sus proyectos existían principalmente sobre el papel, lo que le valió el sobrenombre de "la arquitecta de papel". "En los 70 y los 80 ella va a ganar muchísima fama, pero no construirá edificios", explica Isabel SanJuan.

Su primera gran obra construida llegó en 1993 con la Estación de Bomberos Vitra, en Alemania, cuando ya tenía más de 40 años. El edificio, de líneas inclinadas y fragmentadas, reflejaba una arquitectura inspirada en el constructivismo ruso y en artistas como Kazimir Malévich.

Curvas imposibles y edificios en movimiento

El estilo de Zaha Hadid rompió con los esquemas tradicionales. Frente a la arquitectura basada en líneas rectas y simetría, apostó por formas fluidas, estructuras orgánicas y edificios concebidos casi como cuerpos en movimiento.

"Lo que predomina en todos sus diseños es el uso de la curva, la sensación de movimiento y el rechazo a la geometría tradicional", resume Isabel SanJuan.

Entre sus obras más reconocidas figuran el Centro Acuático de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, con una cubierta inspirada en el movimiento del agua; el trampolín de saltos de esquí de Bergisel, en Innsbruck; o el Museo Nacional de las Artes del Siglo XXI de Roma.

También firmó uno de los proyectos arquitectónicos más fotografiados de Bélgica: la sede de la Autoridad Portuaria de Amberes, una estructura de acero y cristal situada sobre un antiguo edificio portuario. Según explicó la historiadora, el diseño "funciona como un homenaje a los diamantes de la ciudad".

La huella de Zaha Hadid en España y en Madrid

La arquitecta dejó también varios proyectos en España. Uno de los más conocidos es el Pabellón Puente de la Expo de Zaragoza de 2008, concebido como un espacio peatonal sobre el río Ebro y diseñado en torno al lema del evento: agua y desarrollo sostenible.

Madrid también conserva una parte de su legado. En el Hotel Puerta América, junto a Avenida de América, Hadid diseñó varias habitaciones de estética minimalista, completamente blancas o negras, además de parte de los espacios interiores.

"Las habitaciones son íntegramente diseñadas por ella", señaló Isabel SanJuan durante el programa.

En 2004, Zaha Hadid recibió el Premio Pritzker y se convirtió en la primera mujer en ganar el máximo reconocimiento internacional de arquitectura. Falleció en 2016, a los 65 años, aunque su estudio continúa activo con más de un millar de proyectos en marcha.