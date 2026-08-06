¿Se escribe "rendija" o "rehendija"? La RAE aclara cuál es la forma correcta

¿Se escribe "rendija" o "rehendija"? La Real Academia Española (RAE) ha explicado que ambas formas están relacionadas, aunque la grafía que se utiliza normalmente en el español actual es 'rendija'. La institución señala que "rehendija" es la forma originaria, pero que la simplificación de la palabra se documenta desde el español clásico.

La duda surge por la relación entre "rendija" y "rehendija", dos variantes vinculadas por su origen. Según la explicación de la Real Academia Española, "rehendija" procede de la combinación del prefijo "re-" y "hendija", pero con el paso del tiempo se consolidó una forma simplificada.

La RAE indica que la grafía "rendija" aparece documentada desde épocas antiguas del idioma y es la que se ha mantenido como la opción más extendida entre los hablantes.

La forma habitual en el español actual

Aunque "rehendija" no corresponde a una creación incorrecta, su uso es mucho menos frecuente en la actualidad. La forma que recoge habitualmente el español moderno es "rendija", utilizada para referirse a una abertura estrecha o una grieta por la que puede pasar la luz u observarse a través de ella.

#ConsultasDeLaSemana | ¿Se escribe «rendija» o «rehendija»? Aunque «rehendija» sea la forma originaria (de «re-» y «hendija»), desde el español clásico se documenta la grafía simplificada «rendija», que es la que se emplea normalmente en el español actual. pic.twitter.com/CUsOtKWA23 — RAE (@RAEinforma) July 16, 2026

La evolución de esta palabra responde a un proceso habitual en las lenguas: algunas formas originarias se modifican con el uso hasta dar lugar a variantes más sencillas y extendidas.

La Academia recuerda con este caso que la historia de una palabra no siempre coincide con la forma que termina imponiéndose en el uso común. El español ha incorporado a lo largo del tiempo cambios de pronunciación y escritura que han dado lugar a grafías más frecuentes.