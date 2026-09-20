IA o inteligencia artificial: ¿cómo debe escribirse correctamente según la RAE?

La inteligencia artificial está presente en conversaciones, titulares y redes sociales prácticamente a diario. Sin embargo, su popularidad también ha hecho surgir dudas sobre cómo debe escribirse correctamente. ¿Es mejor utilizar IA o escribir inteligencia artificial? ¿Lleva puntos? ¿Tiene plural?

La Real Academia Española (RAE) señala que ambas formas son correctas, aunque su uso depende del contexto. 'IA' es la sigla de inteligencia artificial y, como ocurre con el resto de las siglas, debe escribirse con letras mayúsculas y sin puntos.

¿Cuándo usar 'IA' y cuándo escribir el nombre completo?

En un texto informativo, la recomendación es escribir la expresión completa la primera vez que aparece y añadir la sigla entre paréntesis: inteligencia artificial (IA). A partir de ese momento, puede utilizarse únicamente la sigla.

Ejemplos correctos son:

'La inteligencia artificial (IA) está transformando numerosos sectores.'

está transformando numerosos sectores.' 'La IA ya se emplea en medicina, educación y transporte.'

Este criterio facilita la comprensión del texto, especialmente cuando va dirigido a un público amplio.

¿Las siglas tienen plural?

La RAE recuerda que las siglas son invariables en plural, por lo que no debe escribirse IAs en textos formales. Lo adecuado es que el plural lo marque el artículo o el determinante.

Así, lo correcto sería escribir:

"Las IA actuales evolucionan rápidamente."

No obstante, en medios especializados y textos divulgativos también es frecuente encontrar IAs cuando se hace referencia a distintos sistemas de inteligencia artificial.