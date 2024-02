Obras icónicas del arte pop interpelan al visitante en Bilbao

3 / 12

Mundo de la publicidad y el cómic

El recorrido por la exposición permite conocer las diferentes estrategias que los artistas pop emplearon, haciendo suyos la iconografía y los recursos de la publicidad, del mundo del cómic y las historietas. | Andy Warhol. Desastre naranja nº 5 (Orange Disaster #5), 1963 Acrílico, tinta de serigrafía y grafito sobre lienzo. Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, donación, Harry N. Abrams Family Collection 74.2118 © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc., VEGAP, Bilbao, 2024