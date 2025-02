Noain Maura: "No es reivindicar que las pinturas rupestres las hicieron mujeres, sino dejar abierta la posibilidad"

Iaia de Cízico es la primera mujer artista de la que hay referencias en fuentes bibliográficas. Trabajó en Roma desde finales del II a.C y es la autora del primer autorretrato femenino registrado de la historia, hoy desaparecido. Conocemos su persona gracias a la Historia Natural de Plinio, un compendio exhaustivo del conocimiento de la época, escrito entre el 77 y 79 d.C, en el que caben zoología, geografía, política o arte. Fue Plinio quien dejó constancia de que las mujeres también se dedicaban al oficio del arte y quien dice de Iaia que "sus obras se vendían mucho más caras que las de los dos más grandes retratistas de su tiempo, Dionisio y Sopilo".

La antropóloga, arqueóloga y divulgadora histórica María José Noain Maura (Hondarribia, 1971) ha escrito un ensayo "con tono divulgativo pero muy riguroso desde el punto de vista científico" en el que analiza por qué las mujeres han sido invisibilizadas en la Historia del Arte y con qué dificultades se encontraron. No se trata de echar por tierra lo sabido sobre los grandes maestros, sino, simplemente, abrir miras. "Hay una importante apuesta pública y privada por visibilizar a las artistas y se ha avanzado en el ámbito académico con la profusión de catálogos y artículos científicos, es un avance clarísimo, pero el camino por recorrer es muy largo", asegura a Libertad Digital.

Si bien Iaia es la primera artista de la que tenemos constancia por escrito, es lógico pensar que no fue una excepción. Sin embargo, cuanto más atrás en el tiempo se remontan las investigaciones, más difícil encontrar material en el que apoyarse. Es imposible recurrir a fuentes documentales para hablar, por ejemplo, de la Prehistoria y, por consiguiente, es "muy complicado llegar a certezas". Sin embargo, investigaciones realizadas a través de análisis morfológicos hablan de que algunas de las huellas humanas encontradas en las paredes cavernarias pertenecieron a mujeres. La autora aboga por "un cambio en la forma de percibir la creación artística de las pinturas rupestres". "Es imposible dilucidar si el techo de los policromos de Altamira, con sus famosos bisontes, lo realizó una mujer, pero se trata de cambiar esa mirada. No se trata de reivindicar que las pinturas rupestres las hicieron mujeres, sino de dejar abierta la posibilidad y no dar por hecho, que es un prejuicio muy arraigado, que esas grandes creaciones artísticas las hicieron hombres".

Noain Maura cree que debe reescribirse el discurso museológico y, consecuentemente, museográfico. "No tratamos de expulsar a nadie o dejar de prestar atención a los artistas hombres, sino dar cabida a las mujeres. A los que piensan que estamos visibilizando a mujeres que no se lo merecen, que vayan a exposiciones como las de Isabel Quintanilla, Rosario Velasco o Gabriele Münter y que lean la infinidad de bibliografía absolutamente científica registrada y validada que hay. Artemisia Gentileschi, una de las pintoras que más se está reivindicando hoy en día, tuvo en la época barroca un taller artístico con mucha importancia. Vendía muchos cuadros, recibía encargos importantísimos de las élites del momento y su nombre ha sido desempolvado del tiempo hace nada. En su momento, ¿era famosa por discriminación positiva? No lo creo".

Las mujeres en la Historia del Arte (Principal de Libros) recorre siglos a través de las vidas y obras de creadoras. Nos encontramos a la monja Ende, una religiosa leonesa ilustradora del siglo X, artistas vanguardistas como Tamara de Lempicka o retratistas como Sofonisba Anguissola, Rosa Bonheur o Maruja Mallo. Se detiene a explicar el contexto de la época, poniendo el foco en lo difícil que era, simplemente, acceder a una formación académica y profesionalizarse. En muchos casos, como ha ocurrido en la literatura, las artistas usaban seudónimos masculinos o debían ver cómo sus maridos o parientes se atribuían sus obras. Aparecen excepciones destacables, como Élisabeth Louise Vigée Le Brun, pintora del siglo XVIII que llegó a ser la retratista oficial de María Antonieta, reina de Francia.

'Reunión para la caza', de Rosa Bonheur.

La autora de este ensayo cree que "somos capaces de recordar a las mujeres representadas en la pintura", como la Mona Lisa, pero "no sabemos los nombres propios de las mujeres que se dedicaron a crear arte en la historia". Uno de los capítulos más controvertidos corre a cargo de las musas, en el que Noain Maura precisa que en torno a esa figura "se construyó un mito erótico que culminaba en muchos casos en una relación sexual entre el artista y la modelo poco lícita". "El concepto de musa ha hecho mucho daño", considera. "Es el germen para dos modelos estereotipados que aparecieron en el arte y que servían de lecciones moralizantes para las mujeres". Habla, por un lado, de la recreación de Afrodita, "la excusa en la Edad Moderna para incorporar desnudos femeninos erotizados a las colecciones privadas", y por otro, "la femme fatale, del siglo XIX, la mujer peligrosa que utilizaba su sexualidad para arrastrar al hombre y creador a lo más oscuro de la existencia".

'Venus durmiente', de Artemisia Gentileschi. | Museo de Bellas Artes de Virginia.

María José Noain Maura es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y en Antropología Social y Cultural por la Universidad del País Vasco. Hija de los pintores Carmen Maura y José Luis Noain, la autora creció en un hogar muy vinculado con el arte y la pintura. A la hora de responder sobre sus artistas preferidos, no distingue entre sexos "porque no tiene sentido", y habla de Velázquez, Vermeer, Caravaggio, Mary Cassatt, Kandinsky, Carmen Maura o Louise Bourgeois.

María José Noain Maura. Las mujeres en la Historia del Arte. Editorial Principal de los Libros, 2025 PVP: 32,95 € Páginas: 512 ISBN: 978-84-10424-00-5