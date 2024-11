Gabriele Münter, la virtuosa del expresionismo alemán

10 / 13

Interés por la mujer

Tras la Primera Guerra Mundial, sus necesidades económicas le llevan a pintar en esos años numerosos retratos por encargo, pero realiza también una serie de retratos simbólicos, representando distintos estados de ánimo, que muestran un renovado interés por el ser humano, sobre todo por la mujer. | Futuro (Mujer en Estocolmo), 1917. Óleo sobre lienzo. 97,5 x 63,8 cm. The Cleveland Museum of Art, Cleveland. Donación de Mr. and Mrs. Frank E. Taplin, Jr