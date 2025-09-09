Aragón responde a la negativa catalana a devolver el arte de Sijena: "No dejaremos que se nos rían"

El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento oscense de Sijena ya han tomado nota de la pretensión del "Museu Nacional d'Art de Catalunya" (MNAC) de incumplir la sentencia de la Audiencia de Huesca ratificada por el Tribunal Supremo que le obliga a devolver el arte sacro románico del Monasterio de Sijena expoliado por la Generalidad republicana durante la Guerra Civil.

Tras un largo pleito, el Supremo confirmó el fallo del juzgado número 2 de Huesca que obliga al retorno de los murales a Aragón. Sin embargo, el MNAC, cuyo patronato está formado por la Generalidad, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura, trata por todos los medios de retener las pinturas con el argumento de que su retirada y traslado tendrían consecuencias catastróficas e irreversibles para su conservación.

Esa hipótesis ha sido repetida hasta la saciedad por el patronato del MNAC, que además de a las administraciones catalanas y al Estado incluye a personajes como Tatxo Benet. Se han encargado informes que avalaran esa especie en contra del criterio de otros expertos, que consideran que si se pudieron trasladar de Aragón a Cataluña en 1936 también pueden hacer el viaje en sentido contrario. Y más con los medios actuales.

El auto en el que la juez de Huesca notificaba al MNAC que debía proceder a la devolución de las obras facilitando el acceso de técnicos aragoneses al recinto para inspeccionar el estado de las pinturas y planificar su traslado también le daba un plazo para presentar alegaciones. El MNAC se aferró a que agosto es inhábil a efectos jurídicos para retrasar la presentación de sus alegaciones hasta el último día, el 8 de septiembre.

En su escrito, la dirección del MNAC insistía en la imposibilidad técnica de mover los frescos y amenazaba veladamente a la juez al advertir de "responsabilidades penales" en caso de que la ejecución de la sentencia provocara daños en las obras.

"Estrategia del menosprecio"

Tras conocer el escrito, el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha señalado que los responsables del MNAC practican una "estrategia del menosprecio", así como un "ensañamiento procesal torticero" para evitar cumplir la sentencia. "No dejaremos que se nos rían", advirtió Olloqui para acto seguido defender el trabajo de Natalia Martínez de Pisón, la experta designada por el Gobierno de Aragón para liderar al equipo de técnicos que supervisó el estado de las pinturas y elaboró un calendario para su extracción y traslado. Según el museo, es imposible retirar las pinturas sin destruirlas, lo que para Olloqui es "inaceptable".

Por su parte, el abogado del Ayuntamiento de Sijena, Jorge Español, ha solicitado a la juez que advierta a los responsables del MNAC de la comisión de un delito de desobediencia. En su escrito, Español resalta que el museo "se intenta zafar" del cumplimiento del fallo "con una serie de escritos encargados para la ocasión". Además, acusa a los responsables del MNAC de "catastrofistas".

El plan de los técnicos de Aragón para la retirada y traslado de las obras contempla una duración de siete meses. En cambio, el MNAC, a pesar de su renuencia, alegó ante la juez que el plazo tendría que ser de entre 15 y 18 meses