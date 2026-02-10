El Prado destina 3,3 millones en salvar el Casón del Buen Retiro tras los graves desprendimientos en la fachada

El Casón del Buen Retiro, uno de los últimos vestigios del antiguo palacio barroco que dio forma a este enclave histórico de Madrid, afrontará en los próximos meses una intervención de gran alcance. El Museo del Prado impulsará una restauración integral del edificio tras los problemas estructurales detectados en su parte exterior, que obligaron a adoptar medidas de seguridad urgentes en 2023.

La actuación, valorada en 3,3 millones de euros, se centrará en la conservación de las fachadas y cubiertas del inmueble, situado en la calle Alfonso XII. El inicio de las obras está previsto para junio, una vez concluya el proceso de adjudicación, y el plazo estimado de ejecución ronda los catorce meses.

El proyecto responde al deterioro progresivo del edificio, agravado por los desprendimientos registrados en la fachada sur en agosto de 2023. Aquel episodio obligó a intervenir a los servicios municipales y a instalar redes de protección para evitar riesgos a los viandantes. Las inspecciones posteriores confirmaron que los problemas no eran puntuales, sino que afectaban a distintos puntos de la construcción.

Un estudio técnico encargado de urgencia reveló un desgaste generalizado causado por la acción continuada del agua, los cambios de temperatura, el viento y otras condiciones ambientales, así como por intervenciones anteriores que alteraron algunos elementos constructivos. Entre las deficiencias detectadas figuraban cornisas sin protección adecuada, piedra caliza muy porosa, presencia de sales, desprendimientos aislados de granito y daños en los paramentos de ladrillo. También se constató el mal estado de carpinterías y puertas, especialmente en la fachada oeste.

La intervención prevista abordará la limpieza y consolidación de los elementos pétreos, la sustitución de morteros incompatibles, la mejora de la impermeabilización de las cornisas y la restauración o renovación de carpinterías deterioradas. Asimismo, se revisarán las cubiertas de plomo y se actuará sobre canalones, terrazas y sistemas de evacuación de aguas para corregir filtraciones y deficiencias acumuladas.

Desde las colecciones de pintura del siglo XIX hasta el 'Guernica' de Picasso

El Casón, construido en 1637 bajo la dirección de Alonso Carbonell y con una fachada principal diseñada más tarde por Ricardo Velázquez Bosco, forma parte del reducido conjunto de edificios que sobrevivieron a la desaparición del Palacio del Buen Retiro. Su protección como Bien de Interés Cultural y su inclusión en el Paisaje de la Luz, reconocido por la Unesco, obligarán a un seguimiento arqueológico durante toda la obra.

Al estallar la II Guerra Mundial el autor decidió cederlo al MoMA donde estuvo 42 años hasta que en 1981 llegó a España donde quedó instalado en el Casón del Buen Retiro, desde 1992 podéis encontrarlo en el Reina Sofía, en una sala cercana a la maqueta. pic.twitter.com/7vwwda7S3O — Alice Silver 🏳️‍🌈 (@alicesilverpol) May 31, 2025

A lo largo del siglo XX, el inmueble desempeñó un papel destacado en la historia del Museo del Prado. En sus salas se exhibieron durante décadas las colecciones de pintura del siglo XIX y, de forma temporal, el 'Guernica' de Picasso tras su regreso a España. Hoy alberga el Centro de Estudios del museo y su biblioteca especializada, que conserva más de 150.000 volúmenes, incluidos valiosos impresos y manuscritos anteriores a 1900.