Qué hacer en Madrid este fin de semana: exposiciones de Banksy y Balenciaga, mercadillos y feria de coleccionismo

Madrid afronta el fin de semana con una agenda especialmente intensa y variada, pensada para todos los públicos y bolsillos. La ciudad y su entorno acogen desde grandes eventos gastronómicos y culturales hasta exposiciones gratuitas, ferias de coleccionismo, mercados urbanos, deporte de primer nivel y propuestas familiares, con actividades repartidas por distintos barrios y municipios.

Gastronomía y planes para tapear

Uno de los grandes reclamos del fin de semana es The Champions Cheesecake, un evento gastronómico que reúne a algunos de los mejores obradores de tartas de queso de España. Se celebra hasta el domingo en el Centro Multiusos de Las Rozas, con entrada gratuita, y permite al público degustar y votar distintas propuestas en un formato competitivo.

También hasta el domingo continúa la Ruta de la Tapa del barrio de Prosperidad, en la que 11 bares y restaurantes ofrecen una tapa especial acompañada de bebida por 5,95 euros, consolidándose como uno de los planes gastronómicos más populares del norte de la capital.

Mercados urbanos y ferias al aire libre

El sábado y el domingo vuelve uno de los planes más clásicos del mes: el Mercado de Motores, que se instala de nuevo en el Museo del Ferrocarril. Desde las 11 de la mañana, con acceso gratuito, reúne puestos de artesanía, moda, libros, vinilos, diseño, segunda mano y productos singulares, además de una amplia oferta gastronómica y actividades paralelas.

El sábado también se celebra una nueva edición del Mercado de las Ranas en la calle Huertas, donde los comercios del Barrio de las Letras sacan sus productos a la calle en un ambiente familiar, con moda, joyería, ilustración, gastronomía y diseño desde el mediodía hasta la tarde.

A estos planes se suman los Sábados del Rastro, en la plaza del Vara del Rey, con puestos de coleccionismo, antigüedades y objetos curiosos durante la mañana, y el Mercado Nowland, con más de 20 marcas emergentes y música en el barrio de Malasaña durante el fin de semana.

Exposiciones gratuitas en distintos espacios

La oferta cultural gratuita tiene un peso destacado este fin de semana. La Fundación Canal acoge desde esta semana la exposición Arte urbano. De los orígenes a Banksy, un recorrido por la evolución del arte urbano a través de más de 60 obras originales, con especial atención a algunas de las figuras más influyentes del movimiento.

A esta propuesta se suma una nueva exposición donde se podrá ver de forma gratuita la muestra Balenciaga. Del taller a la pantalla, con 18 reproducciones de los vestidos creados para una conocida serie, en la sede de la Universidad Villanueva, en la calle Zurbano.

Cultura, ocio familiar y planes singulares

El sábado por la noche vuelve El Prado de noche, con apertura gratuita del Museo Nacional del Prado entre las 20.30 y las 23.30 horas, una oportunidad poco habitual para recorrer algunas de las salas más emblemáticas en horario nocturno.

Para los amantes de la nostalgia, el sábado se celebra Retroland, una feria de coleccionismo con 40 expositores especializados en juguetes y objetos de los años 70, 80 y 90, en la plaza exterior del Centro Comercial Príncipe Pío, desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche.

En el ámbito cinematográfico, continúa el Festival Internacional de Cine Cutre de Madrid, con la proyección de una veintena de películas, algunas de ellas con acceso gratuito y otras de pago.