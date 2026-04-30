El Museo Reina Sofía libera los pájaros-cometa de Aurèlia Muñoz

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía presenta la exposición Entes, la retrospectiva más ambiciosa que se ha hecho hasta la fecha de la artista Aurèlia Muñoz (Barcelona, 1926–2011), considerada como la renovadora del lenguaje escultórico textil europeo del siglo XX. La muestra, que recorre toda su carrera artística, celebra el centenario de su nacimiento.

La exposición, organizada en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, reúne más de 150 obras de Muñoz, muchas de ellas inéditas, especialmente sus dibujos, que revelan en algunos casos "la génesis de su proceso creativo y en otros, son obras en sí mismas. Estos dibujos, que se verán por primera vez, contienen ya los seres o entes que poblarán toda su obra, así como las formas que darán lugar a las grandes instalaciones", destaca la pinacoteca.

Aurèlia Muñoz, Ocell estel B1 (1981-1982) | Fátima Sanz

Los visitantes podrán descubrir sus trabajos más emblemáticos, más de 60 esculturas y piezas cosidas, anudadas o tejidas, hechas de yute, sisal y algodón, muchas de ellas de gran tamaño. "Están sus bordados de los años sesenta, que reinventan la pintura; también sus grandes esculturas anudadas de macramé de los años setenta, que abandonan la pared y toman cuerpo tridimensional como entes; y los Pájaros-cometa o Aerostatos de los años ochenta -estructuras móviles y aerodinámicas, inspiradas por su afición a la papiroflexia, la navegación a vela y las máquinas de Leonardo da Vinci- que nacen de una búsqueda de ligereza y de pensamiento espacial que ya no la abandonará".

La artista fabricaba ella misma la pasta de papel a partir de fibras de lino y algodón, para crear esculturas, muchas de ellas también suspendidas en el aire, que cobran forma como libros aéreos, móviles o elementos marinos: anémonas, algas o medusas que dispone en urnas transparentes de metacrilato.

Aurèlia Muñoz, Homenaje a Jerónimo Bosco, 1971 | Fátima Sanz

La mayoría de sus grandes obras están conservadas en colecciones de particulares en España y otros países, por lo que no se han expuesto hasta ahora en museos, como las monumentales Palmera (1974) u Homenaje a Jerónimo Bosco (1971).

La muestra permite acercarse a su faceta íntima con una selección de objetos y obras de su archivo personal, que incluye cartas, maquetas, cuadernos de proyectos y fotografías.

Puede visitarse hasta el 7 de septiembre de 2026.