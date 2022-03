Los riesgos de querer traer a un niño refugiado

Una doctora jubilada con tres hijos que no le hacen mucho caso decide que quiere ayudar, para ello viaja hasta Grecia a un campo de refugiados. Allí descubrirá que algo tan sencillo como querer ayudar a través de una ONG no es tan fácil, que existe una burocracia llevada hasta el absurdo.

Fotograma de 'La Voluntaria'.

Éste es el arranque de La Voluntaria, con Carmen Machi en el papel protagonista, película que se ha presentado en el Festival de Cine en Español de Málaga. En el campo de refugiados se encontrará, por un lado, a unos voluntarios que se lo toman como un trabajo mecánico en el que no se quieren involucrar personalmente. Unos jóvenes que además pretenden dar lecciones a Marisa (Carmen Machi), una doctora recién jubilada tras décadas ejerciendo, de cómo está la Sanidad pública "porque hemos estado en muchas mareas blancas".

Pero por otro lado se encontrará con unas personas necesitadas de muchas cosas, incluso de afecto. De esta forma comenzará a establecer un vínculo especial con un niño sin familia al que todos parecen haber dejado ya por imposible. Para Marisa será una forma de llenar el vacío que siente tras la jubilación, que no puede llenar con distracciones de abuela porque ninguno de sus tres hijos parece estar dispuesto a darles nietos.

Fotograma de 'La Voluntaria'.

Carmen Machi durante una entrevista con Es Cine en Málaga nos contaba que "Marisa es una mujer que se ha jubilado y siempre ha estado atendiendo a los demás de forma vocacional". Una vez jubilada "llega un momento en el que nadie la necesita, sus hijos son mayores y no están, tenía un perro que se ha ido, más que soledad se pregunta qué hago si siempre me he dedicado a otros".

En este punto La voluntaria es una reflexión bastante interesante sobre el altruismo, si realmente se hace desinteresadamente o de una forma, aunque inconscientemente, interesada. Marisa decide "salvar" a ese niño refugiado a su manera, con "ilusión pero con una venda en los ojos", nos explica Carmen Machi a Es Cine, "en el que piensa que voy a hacer lo que creo que tengo que hacer porque si no, no lo hace nadie".

Fotograma de 'La Voluntaria'.

Pero a medida que va pasando el tiempo, verá que la relación con el niño no es cómo esperaba. Machi explica en los micrófonos de esRadio que "es curioso porque ese niño nació en un campo de refugiados y la relación en el rodaje era muy fría". De esta manera, "era un niño que marcaba las distancias, cuando decían ¡acción! me daba besos, abrazos… pero en el momento que decían ¡corten! se distanciaba". La actriz lamenta que el pequeño no haya podido estar en Málaga presentando la película ya que "ahora vive en Alemania, su padre encontró trabajo y la familia se fue allí a vivir".

La Voluntaria se estrena en toda España el próximo 10 de junio.