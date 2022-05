Actores y cantantes que se inventan excentricidades para parecer más interesantes

Los Rolling Stones exigen durante sus giras que el bar del hotel en el que se alojan esté abierto las 24 horas. Julia Robert para mantener su piel joven exige que de los grifos salga agua mineral. Jack Nicholson para los rodajes en los que participa cada vez que juegan los Lakers para poder verlos. Son sólo algunas de las excentricidades de celebridades tanto del cine como de la música. ¿Son reales o inventadas? O lo que es peor, creadas por el actor o cantante en cuestión para parecer más interesante.

Fotograma de 'Nowhere Inn'

Es lo que aborda The Nowhere Inn, película contada a modo de falso documental que acaba de estrenar Movistar+. La película está protagonizada por la famosa cantante St. Vincent, ganadora de varios Grammy e Independent Music Awards. En The Nowhere Inn hay mucho de autoparodia.

St. Vincent es sólo un nombre artístico, detrás está Annie Clark, tanto en la vida real como en la película. The Nowhere Inn comienza con Annie encargándole a su mejor amiga, Carrie Brownstein, que realice un documental de la gira de promoción de su nuevo disco: 'Masseducation'. El problema es que Annie Clark resulta aburrida y Carrie, que busca triunfar por fin con este documental, se da cuenta pronto que tiene grabadas horas y horas de Annie jugando a videojuegos, leyendo en el autobús camino a un nuevo concierto o haciendo ejercicio. Como cualquier hijo de vecino. Pero ella quiere rock and roll, excentricidad.

Fotograma de 'Nowhere Inn'

Annie lo intenta, pero la imagen transgresora de su alter ego, St. Vincent, se queda siempre en el escenario. Tras escuchar una conversación en la que la califican de soporífera en la vida real, decide actuar más allá del escenario, llegando a crear situaciones surrealistas, darle al público lo que busca. De esta forma, The Nowhere Inn, que fue presentada en el Festival de Sundance, explora con humor temas como la fama y la identidad de una persona que ha elegido vivir con un alter ego. Las nociones de realidad, identidad y autenticidad se volverán cada vez más distorsionadas y extrañas. Al final uno se pregunta si la estrella en cuestión es excéntrica por naturaleza, por dar espectáculo y que se hable de ella o es puro marketing.

Todos los estrenos de cine en plataformas

Ciberinfierno – Netflix

En este largometraje documental, el director Choi Jin-seong cuenta la historia de dos universitarias, un grupo de periodistas y los policías especializados en ciberdelitos que investigaron la «Sala N», una red criminal online dedicada a la explotación sexual. A partir de entrevistas, material de archivo, animaciones y reconstrucciones, el largometraje revela cómo varias mujeres y chicas fueron obligadas a publicar material explícito personal en salas de chat de Telegram, mientras que los cabecillas de la trama se lucraban cobrando en criptomonedas a los miles de usuarios que querían acceso. Esta es la historia de uno de los crímenes digitales más sobrecogedores de Corea del Sur, de la época de anonimato digital que facilitó su ejecución y de las víctimas que se atrevieron a denunciar su situación para acabar con la organización.

A la mierda el amor otra vez – Netflix

En esta comedia romántica, varios amigos con vidas amorosas nada boyantes intentan ayudarse mutuamente... pero las cosas no siempre les salen bien. La futura novia Kiki y sus amigas Lisa y Angela se dirigen a Ibiza para pasar unas inolvidables vacaciones de soltera. Esto es lo que ocurre, pero no de la manera que habían planeado.

En su primera noche en la isla, donde se celebran todas las fiestas, Ángela se encuentra en la cama con el excitante Javier, que en realidad está fingiendo ser alguien que no es. La relación de Lisa con Jim ha terminado recientemente, así que ser encantada por el amigo de la infancia de Noah es agradable hasta que Jim aparece de la nada para declararle su amor. Y Kiki, bueno, se va a casar con Johnnie, ¿no? Excepto que está empezando a preguntarse si debería.

Por su parte, Bo está harta de Said, así que ha terminado con él. A pesar de sus intentos por recuperarlo, parece que se está enamorando de un artista. Y la situación más confusa es el triángulo amoroso formado por Cindy, Jack y Mónica. Cindy va a tener un bebé con Jack, que entra en pánico y corre a los brazos de Mónica, que también se queda embarazada de su hijo. Cuando las dos mujeres se encuentran por casualidad en una tienda de bebés, Jack se enreda en sus mentiras…

Fotograma 'A la mierda el amor... otra vez'

Aparcacoches – Disney+

Olivia (Samara Weaving), una famosa actriz, se enfrenta a una crisis mediática cuando un fotógrafo la caza con Vincent (Max Greenfield), su amante casado. Antonio (Eugenio Derbez), su aparcacoches, aparece por accidente en la misma foto y -de esta forma- le utiliza como falso novio. La artimaña lleva al trabajador a convertirse en el centro de atención y desencadena situaciones delirantes. En esta comedia romántica, dos mundos y culturas totalmente distintos chocan a la vez que Olivia y Antonio empiezan a conocerse a sí mismos en profundidad.

Chip y Chop: Los guardianes rescatadores – Disney+

Las dos ardillas de Disney más famosas toman un nuevo rumbo en sus aventuras cuando se ponen a la cabeza de un pequeño grupo de animalillos encargados de luchar contra el crimen. El grupo está formado por dos ratones, Gadget Hackwrench y Monterey Jack, y la mosca Zipper.

Tal para cual – Netflix

Lola (Victoria Justice), una agresiva ejecutiva de ventas de una empresa vinícola de Los Ángeles, deja su trabajo para fundar su propia distribuidora de vino y se saca un billete de avión para la Australia rural a fin de negociar con su primer cliente potencial: Vaughn Family Wines. Por desgracia para Lola, la familia Vaughn no está interesada en hacer negocios con una compañía tan joven.

Decidida a demostrar su valor, Lola se presenta voluntaria para cubrir un puesto vacante de jornalera en la granja de ovejas de los Vaughn. Al principio, no parece estar hecha para la dura labor de reparar vallas y bregar con las ovejas, pero ella y el apuesto director de la granja, Max (Adam Demos), se hacen amigos mientras él la instruye. Y, a medida que se van conociendo, Lola descubre que, con el nuevo amor que siente por Max, Australia le ha brindado mucho más que la simple pasión por los negocios. Pero ¿impedirán los secretos de Max que Lola recoja el fruto de esa semilla romántica?



El último hijo – Movistar+

Sam Worthington y el rapero y actor Colson Baker (más conocido por su nombre artístico de Machine Gun Kelly) protagonizan este 'western' crepuscular sobre un torturado pistolero decidido a acabar con todo.

La maldición de este fuera de la ley es que, antes de morir, debe detener a su hijo, que se ha convertido en un asesino más salvaje y cruel de lo que él nunca llegó a ser. El forajido Isaac LeMay (Worthington) está en las últimas, perseguido como un perro. Al tiempo, un hijo suyo llamado Cal (Machine Gun Kelly) deja un reguero de sangre y destrucción por donde pasa.