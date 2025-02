¿Qué pasó con las comedias norteamericanas? En la primera década de los 2000, una película como ¡Estáis cordialmente invitados!, protagonizada por Will Ferrell y Reese Whiterspoon, probablemente habría recaudado los reglamentarios cien millones en la taquilla norteamericana. No obstante, la comedia que dirige Nicholas Stoller (Eternamente comprometidos, Paso de ti) se estrena como un producto Amazon en la plataforma Prime Video, lo que a estas alturas no significa nada malo. De modo que, reflexiones sobre el "wokismo" aparte, solo queda saludar con cierta alegría a una película desigual que, no obstante, hace lo suyo por recuperar un género que nunca debió extinguirse.

Dos bodas programadas accidentalmente en el mismo día y el mismo lugar, las de la hija de Will Ferrell y la hermana de Reese Whiterspoon. Una oportunidad para las dos estrellas para, en el primer caso, demostrar esa particular mezclad de ingenuidad y mal genio, y en el segundo, recuperar los papeles cómicos que la lanzaron a la fama en la misma década que comentábamos más arriba.

¡Estáis cordialmente invitados! demuestra que Stoller es, en ausencia de Adam McKay, dedicado ahora a aseverar por el cambio climático y contra los republicanos, el mejor talento posible para acometer este tipo de empresa. Evitando toda referencia política y social, pero a la vez incluyéndolas todas (una familia del sur, otra multirracial, dos Américas probablemente muy diferentes), Stoller se dedica a idear payasadas y procurar que cada discusión se convierta en una pequeña montaña rusa de personajes histéricos. Eso proporciona un buen número de risas y una sonrisa constante, si uno sabe a lo que viene.

El problema no es poca cosa: en algún momento del metraje, ¡Estáis cordialmente invitados! decide que también es una comedia romántica, por aquello de poder cerrar su propio círculo con algo de contundencia, pero el guion no ha preparado adecuadamente el terreno en esta ni en otras derivadas de la (limitada) trama en un desarrollo un tanto abrupto y limitado a la creación de gags. Estos, afortunadamente, funcionan en suficiente cantidad como para calificar el film de un pasatiempo bienvenido.